В Германии предложили вернуть украинцев на родину
Вагенкнехт выступила за возвращение приехавших в Германию украинцев на родину
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт высказалась за возвращение приехавших в Германию украинцев на родину в случае окончания конфликта.
"Когда война закончится, украинцы должны вернуться на родину. Тогда этого должны потребовать и политики путем прекращения иммиграционного статуса (украинцев – ред.) и права на получение пособий", - заявила она журналу Focus.
По ее словам, успешное восстановление страны "немыслимо", если большая часть ее экономически активного населения живет за границей.
Ранее газета Welt со ссылкой на законопроект министра труда и социальных вопросов Бербель Бас сообщила, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице (Bürgergeld) будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища, таким образом правительство ФРГ надеется сэкономить на пособиях по безработице более миллиарда евро в 2026 году.
Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
Ранее премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью телеканалу ZDF выступил за полную отмену Bürgergeld для беженцев с Украины, в том числе для тех, кто уже находится на территории Германии.
