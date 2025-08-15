https://ria.ru/20250815/germanija-2035613933.html

В Германии предложили вернуть украинцев на родину

В Германии предложили вернуть украинцев на родину - РИА Новости, 15.08.2025

В Германии предложили вернуть украинцев на родину

Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт высказалась за возвращение приехавших в Германию украинцев на... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T18:57:00+03:00

2025-08-15T18:57:00+03:00

2025-08-15T18:57:00+03:00

в мире

германия

бавария

украина

сара вагенкнехт

маркус зедер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт высказалась за возвращение приехавших в Германию украинцев на родину в случае окончания конфликта. "Когда война закончится, украинцы должны вернуться на родину. Тогда этого должны потребовать и политики путем прекращения иммиграционного статуса (украинцев – ред.) и права на получение пособий", - заявила она журналу Focus. По ее словам, успешное восстановление страны "немыслимо", если большая часть ее экономически активного населения живет за границей. Ранее газета Welt со ссылкой на законопроект министра труда и социальных вопросов Бербель Бас сообщила, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице (Bürgergeld) будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища, таким образом правительство ФРГ надеется сэкономить на пособиях по безработице более миллиарда евро в 2026 году. Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. Ранее премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью телеканалу ZDF выступил за полную отмену Bürgergeld для беженцев с Украины, в том числе для тех, кто уже находится на территории Германии.

https://ria.ru/20241103/germaniya-1981728453.html

https://ria.ru/20250215/germaniya-1999615069.html

германия

бавария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, бавария, украина, сара вагенкнехт, маркус зедер