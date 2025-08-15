https://ria.ru/20250815/forum-2035469672.html

Российско-китайское сотрудничество в АПК обсудят на форуме "Ростки"

КАЗАНЬ, 15 авг – РИА Новости. Развитие российско-китайского сотрудничества в сельском хозяйстве станет темой обсуждения на двух сессиях третьего международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", сообщает минсельхозпрод Татарстана. "На III международном форуме "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", который пройдет в Казани 18-19 августа, две сессии будут посвящены сельскому хозяйству. КНР является нашим стратегическим партнером по развитию сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении. Одна из сессий "Партнерство в области сельского хозяйства: российско-китайские перспективы" организована министерством сельского хозяйства России. Ее участники обсудят взаимную торговлю продукцией АПК, перспективы экспорта и успешные кейсы российских экспортеров. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана является организатором сессии "Выход экспортоориентированных компаний на рынок КНР". Здесь эксперты обсудят требования китайского рынка, логистику, сертификацию и меры господдержки экспортеров. Участники получат практические рекомендации, познакомятся с успешными кейсами компаний, уже работающих на китайском рынке, и смогут задать вопросы представителям министерства и экспортерам. По данным минсельхозпрода Татарстана, в 2024 году объем экспорта агропромышленного комплекса республики составил 470,1 миллиона долларов, экспорт осуществлялся в 56 стран. В том числе на долю Китая по итогам прошлого года пришлось 8,8% - почти 42 миллиона долларов экспорта. В 2024 году Татарстан экспортировал в Китай растительно масло, зерно, мука, печенье, джемы, другие продукты, компоненты для кормов. Отмечается, что объем поставок зерна из Татарстана в Китай растет: если в первом полугодии прошлого года на долю КНР пришлось 7% от общего объема экспорта сельхозпродукции Татарстана, то в этом году за шесть месяцев данный показатель практически удвоился и составил 13,5%. В этом году расширилась линейка поставляемого в КНР зерна: если в январе-июне прошлого года в эту страну отгружали только ячмень и муку, то в текущем году их дополнили масличные и бобовые культуры, например, горох, рапс и подсолнечник. Поставки муки выросли втрое, растительного масла - почти на 88%. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. Ожидается, что в форуме примут участие более 10 тысяч человек из 32 стран, в том числе 11 правительственных делегаций и более 200 компаний из Китая. В программе форума порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.

