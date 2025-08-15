https://ria.ru/20250815/filimonov-2035592737.html

Филимонов: Вологда заслуживает статус культурной столицы России

Филимонов: Вологда заслуживает статус культурной столицы России - РИА Новости, 15.08.2025

Филимонов: Вологда заслуживает статус культурной столицы России

Вологда достойна высокого статуса культурной столицы России, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T17:40:00+03:00

2025-08-15T17:40:00+03:00

2025-08-15T17:40:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

вологда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024453792_0:386:2955:2048_1920x0_80_0_0_31c7ec465708237aaecd92758c2475ba.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вологда достойна высокого статуса культурной столицы России, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "В 2027 году Вологда отметит 880-летие со дня основания, город достоин высокого статуса культурной столицы России. Для нас это возможность широко представить культурное развитие региона, показать самобытность, туристический и экономический потенциал", – сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба облправительства. Столица региона попала в финал конкурса "Культурная столица 2027 года". Всего в этом году в проекте участвовали 26 российских городов. Из них эксперты выбрали восемь, которые продолжат борьбу. Так, помимо Вологды, в финал вышли Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. Итоговым событием станет торжественная церемония в Москве 14 декабря. Там конкурсантам предстоит защитить программы культурного развития и презентовать города в формате зрелищного выступления. Вологда, в частности, представит членам жюри свои возможности по целому ряду направлений – от историко-культурного наследия и городской среды до туризма и креативных индустрий. Также на портале "Госуслуги" идет народное голосование за "Культурную столицу", его результаты принесут дополнительные баллы к финальной презентации.

https://ria.ru/20250815/vuz-2035513352.html

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

георгий филимонов, вологда