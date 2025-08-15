Рейтинг@Mail.ru
Филимонов: Вологда заслуживает статус культурной столицы России
Вологодская область
 
17:40 15.08.2025
Филимонов: Вологда заслуживает статус культурной столицы России
Филимонов: Вологда заслуживает статус культурной столицы России - РИА Новости, 15.08.2025
Филимонов: Вологда заслуживает статус культурной столицы России
Вологда достойна высокого статуса культурной столицы России, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вологда достойна высокого статуса культурной столицы России, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "В 2027 году Вологда отметит 880-летие со дня основания, город достоин высокого статуса культурной столицы России. Для нас это возможность широко представить культурное развитие региона, показать самобытность, туристический и экономический потенциал", – сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба облправительства. Столица региона попала в финал конкурса "Культурная столица 2027 года". Всего в этом году в проекте участвовали 26 российских городов. Из них эксперты выбрали восемь, которые продолжат борьбу. Так, помимо Вологды, в финал вышли Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. Итоговым событием станет торжественная церемония в Москве 14 декабря. Там конкурсантам предстоит защитить программы культурного развития и презентовать города в формате зрелищного выступления. Вологда, в частности, представит членам жюри свои возможности по целому ряду направлений – от историко-культурного наследия и городской среды до туризма и креативных индустрий. Также на портале "Госуслуги" идет народное голосование за "Культурную столицу", его результаты принесут дополнительные баллы к финальной презентации.
вологда
Новости
1920
1920
true
георгий филимонов, вологда
Вологодская область, Георгий Филимонов, Вологда
Филимонов: Вологда заслуживает статус культурной столицы России

Губернатор Филимонов: Вологда заслуживает статус культурной столицы России

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вологда достойна высокого статуса культурной столицы России, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"В 2027 году Вологда отметит 880-летие со дня основания, город достоин высокого статуса культурной столицы России. Для нас это возможность широко представить культурное развитие региона, показать самобытность, туристический и экономический потенциал", – сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба облправительства.
Столица региона попала в финал конкурса "Культурная столица 2027 года". Всего в этом году в проекте участвовали 26 российских городов. Из них эксперты выбрали восемь, которые продолжат борьбу. Так, помимо Вологды, в финал вышли Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск.
Итоговым событием станет торжественная церемония в Москве 14 декабря. Там конкурсантам предстоит защитить программы культурного развития и презентовать города в формате зрелищного выступления. Вологда, в частности, представит членам жюри свои возможности по целому ряду направлений – от историко-культурного наследия и городской среды до туризма и креативных индустрий.
Также на портале "Госуслуги" идет народное голосование за "Культурную столицу", его результаты принесут дополнительные баллы к финальной презентации.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Вологодские вузы получат 90 млн рублей на развитие научного потенциала
Вчера, 14:10
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновВологда
 
 
