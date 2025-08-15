Рейтинг@Mail.ru
Семь кошек и собак нашли новый дом на фестивале "Моспитомец"
23:42 15.08.2025
Семь кошек и собак нашли новый дом на фестивале "Моспитомец"
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четыре кошки и три собаки нашли новый дом в первый день фестиваля "Моспитомец", который проходит в столице, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Фестиваль проходит на Тверском бульваре в центре Москвы с 15 по 17 августа. "Подводим итоги первого дня фестиваля "Моспитомец": сегодня домашними стали семь питомцев – коты Маркус, Макларен, Лукас, кошка Бетти и собаки Сахара, Айко и Лама. Они приехали на выставку-пристройство из городских приютов "Зеленоград" ГБУ "Доринвест" и "Пушистый друг", - говорится в сообщении.
москва, гбу "доринвест"
Хорошие новости, Москва, ГБУ "Доринвест"
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четыре кошки и три собаки нашли новый дом в первый день фестиваля "Моспитомец", который проходит в столице, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Фестиваль проходит на Тверском бульваре в центре Москвы с 15 по 17 августа.
"Подводим итоги первого дня фестиваля "Моспитомец": сегодня домашними стали семь питомцев – коты Маркус, Макларен, Лукас, кошка Бетти и собаки Сахара, Айко и Лама. Они приехали на выставку-пристройство из городских приютов "Зеленоград" ГБУ "Доринвест" и "Пушистый друг", - говорится в сообщении.
