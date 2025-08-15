Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске пройдет фестиваль "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:59 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/festival-2035483503.html
В Челябинске пройдет фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
В Челябинске пройдет фестиваль "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 15.08.2025
В Челябинске пройдет фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдёт 4-6 сентября в Челябинске, его рамках будет показан фильм "Парень с нашего двора: Журавлев" о погибшем два года... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:59:00+03:00
2025-08-15T11:59:00+03:00
культура
челябинская область
донбасс
челябинск
ростислав журавлев
алексей текслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034974255_162:0:3803:2048_1920x0_80_0_0_da8031c77cb5d564434b56a4d29e9c42.png
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдёт 4-6 сентября в Челябинске, его рамках будет показан фильм "Парень с нашего двора: Журавлев" о погибшем два года назад военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве. "С 4 по 6 сентября в Государственном театре драмы имени Наума Орлова состоится Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Мероприятие пройдёт при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера", - сообщили в пресс-службе RT. Отмечается, что впервые в параллельную программу фестиваля войдут показы VR-фильмов о войне в Донбассе, разработанных военкорами студии "Добро и зло". Подчеркивается, что основная программа фестиваля включает 14 фильмов о Донбассе, три из них — премьеры. Кроме того, в рамках деловой программы запланированы панельные дискуссии с участием бойцов, военкоров, создателей фильмов, артистов и общественных деятелей. Фестиваль станет платформой для обсуждения важнейших тем, связанных с героями СВО, показы фильмов коллекции фестиваля пройдут по всей Челябинской области. В рамках фестиваля РИА Новости представит фильм "Парень с нашего двора: Журавлев" о погибшем два года назад военкоре агентства Ростиславе Журавлеве. Показ пройдет 6 сентября. В фильме будут продемонстрированы материалы, снятые в первый год СВО: моменты, которые запечатлел либо сам Ростислав, либо его коллеги. В рамках показа автор и режиссер фильма Инна Танашева, один из напарников Журавлева Михаил Алаеддин и вдова Ростислава Екатерина расскажут о картине и ответят на вопросы из зала. Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Помимо России, показы фестиваля прошли более чем в 30 странах: Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Египет, Замбия, Индия, Италия, Киргизия, Китай, Лаос, Ливан, Монголия, Непал, Никарагуа, Пакистан, Палестина, Перу, Сербия, Таджикистан, Танзания, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Южная Осетия. RTД — документальный канал на русском и английском языках, входящий в международную сеть RT. C момента выхода в эфир в 2011 году RTД выпустил более 1,5 тысяч фильмов, многие из которых были удостоены престижных российских и международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards. Фильмы RTД также собрали миллионы просмотров в соцсетях.
https://ria.ru/20250814/festival-2034999744.html
челябинская область
донбасс
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034974255_617:0:3348:2048_1920x0_80_0_0_ebc38070eb1bc2e0cb22e1cbff0f8f1c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, донбасс, челябинск, ростислав журавлев, алексей текслер
Культура, Челябинская область, Донбасс, Челябинск, Ростислав Журавлев, Алексей Текслер
В Челябинске пройдет фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

Фестиваль документального кино "RT.Док" пройдет 4-6 сентября в Челябинске

© Фото предоставлено организаторами Международного фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото предоставлено организаторами Международного фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдёт 4-6 сентября в Челябинске, его рамках будет показан фильм "Парень с нашего двора: Журавлев" о погибшем два года назад военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве.
"С 4 по 6 сентября в Государственном театре драмы имени Наума Орлова состоится Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Мероприятие пройдёт при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера", - сообщили в пресс-службе RT.
Отмечается, что впервые в параллельную программу фестиваля войдут показы VR-фильмов о войне в Донбассе, разработанных военкорами студии "Добро и зло". Подчеркивается, что основная программа фестиваля включает 14 фильмов о Донбассе, три из них — премьеры. Кроме того, в рамках деловой программы запланированы панельные дискуссии с участием бойцов, военкоров, создателей фильмов, артистов и общественных деятелей. Фестиваль станет платформой для обсуждения важнейших тем, связанных с героями СВО, показы фильмов коллекции фестиваля пройдут по всей Челябинской области.
В рамках фестиваля РИА Новости представит фильм "Парень с нашего двора: Журавлев" о погибшем два года назад военкоре агентства Ростиславе Журавлеве. Показ пройдет 6 сентября. В фильме будут продемонстрированы материалы, снятые в первый год СВО: моменты, которые запечатлел либо сам Ростислав, либо его коллеги. В рамках показа автор и режиссер фильма Инна Танашева, один из напарников Журавлева Михаил Алаеддин и вдова Ростислава Екатерина расскажут о картине и ответят на вопросы из зала.
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов.
Помимо России, показы фестиваля прошли более чем в 30 странах: Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Египет, Замбия, Индия, Италия, Киргизия, Китай, Лаос, Ливан, Монголия, Непал, Никарагуа, Пакистан, Палестина, Перу, Сербия, Таджикистан, Танзания, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Южная Осетия.
RTД — документальный канал на русском и английском языках, входящий в международную сеть RT. C момента выхода в эфир в 2011 году RTД выпустил более 1,5 тысяч фильмов, многие из которых были удостоены престижных российских и международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards. Фильмы RTД также собрали миллионы просмотров в соцсетях.
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
На "RT. Док: Время наших героев" покажут VR-фильмы о войне на Донбассе
14 августа, 10:00
 
КультураЧелябинская областьДонбассЧелябинскРостислав ЖуравлевАлексей Текслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала