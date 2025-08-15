В Челябинске пройдет фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Фестиваль документального кино "RT.Док" пройдет 4-6 сентября в Челябинске
© Фото предоставлено организаторами Международного фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдёт 4-6 сентября в Челябинске, его рамках будет показан фильм "Парень с нашего двора: Журавлев" о погибшем два года назад военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве.
"С 4 по 6 сентября в Государственном театре драмы имени Наума Орлова состоится Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Мероприятие пройдёт при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера", - сообщили в пресс-службе RT.
Отмечается, что впервые в параллельную программу фестиваля войдут показы VR-фильмов о войне в Донбассе, разработанных военкорами студии "Добро и зло". Подчеркивается, что основная программа фестиваля включает 14 фильмов о Донбассе, три из них — премьеры. Кроме того, в рамках деловой программы запланированы панельные дискуссии с участием бойцов, военкоров, создателей фильмов, артистов и общественных деятелей. Фестиваль станет платформой для обсуждения важнейших тем, связанных с героями СВО, показы фильмов коллекции фестиваля пройдут по всей Челябинской области.
В рамках фестиваля РИА Новости представит фильм "Парень с нашего двора: Журавлев" о погибшем два года назад военкоре агентства Ростиславе Журавлеве. Показ пройдет 6 сентября. В фильме будут продемонстрированы материалы, снятые в первый год СВО: моменты, которые запечатлел либо сам Ростислав, либо его коллеги. В рамках показа автор и режиссер фильма Инна Танашева, один из напарников Журавлева Михаил Алаеддин и вдова Ростислава Екатерина расскажут о картине и ответят на вопросы из зала.
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов.
Помимо России, показы фестиваля прошли более чем в 30 странах: Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Египет, Замбия, Индия, Италия, Киргизия, Китай, Лаос, Ливан, Монголия, Непал, Никарагуа, Пакистан, Палестина, Перу, Сербия, Таджикистан, Танзания, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Южная Осетия.
RTД — документальный канал на русском и английском языках, входящий в международную сеть RT. C момента выхода в эфир в 2011 году RTД выпустил более 1,5 тысяч фильмов, многие из которых были удостоены престижных российских и международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards. Фильмы RTД также собрали миллионы просмотров в соцсетях.