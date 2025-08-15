https://ria.ru/20250815/fest-2035536758.html

Подмосковный театр "ФЭСТ" реконструируют в ноябре этого года

новости подмосковья

андрей воробьев

мытищи

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В подмосковном городе Мытищи планируют раньше завершить реконструкцию театра драмы и комедии "ФЭСТ" и благоустроить прилегающий к нему сквер, работы закончат в ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Отмечается, что первоначально ввести объект планировалось в январе 2026 года. Название театра "ФЭСТ" расшифровывается как факультет электроники и счетно-решающей техники Московского лесотехнического института. Творческий коллектив зародился в 1970-х годах со студенческой самодеятельности. В 1988-м театр стал профессиональным. Сегодня его посещают свыше 50 тысяч зрителей в год. Однако здание устарело. Его реконструируют в рамках национального проекта "Семья". Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы понимаем, как важно для театра иметь собственную площадку, потому что каждая постановка, а их в репертуаре "ФЭСТа" – 50, это не только идеи и эмоции, а также сложный организационный, хозяйственный процесс. Гримерные, хранилища декораций и костюмов, инженерное оборудование – все должно быть на уровне", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Губернатор подчеркнул, что театр на протяжении долгого времени не просто работал — зал всегда был полон. Это означает, что спектакли востребованы, а зрители любят туда ходить. Воробьев пожелал творческого вдохновения художественному руководителю Игорю Шаповалову и всей труппе театра "ФЭСТ". "Ну а наша задача – завершить все, что связано с модернизацией, благоустройством", – подчеркнул глава региона. На сегодняшний день в здании уже завершены монолитные и кровельные работы, устройство внутренних перегородок. Сейчас идет отделка, в порядок приводят фасад и инженерные сети, монтируют лифт. "К реконструкции мы приступили 10 апреля прошлого года. Работа не простая. Дело в том, что старое здание театра построено в 1969 году, и провести в нем обследование инженерных конструкций – сложная задача", – сказал врио генерального директора компании-подрядчика Игорь Волков, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в процессе выполнения работ и демонтажа постоянно появлялись те или иные нюансы, где нужно было принимать оперативные, управленческие и инженерные решения. Сегодня поставлена задача – завершить строительно-монтажные, пусконаладочные работы и индивидуальные комплексные испытания к 4 ноября. В театре разместятся четыре сцены и фойе. За счет пристроек площадь здания увеличится более чем в полтора раза – с 3,7 до 6 тысяч квадратных метров. У "ФЭСТ" появится мультимедийная студия, два репетиционных зала, шесть гримерных. Сделают отдельные входы и гардеробы для большой и камерной сцены – это позволит одновременно проводить 2-3 спектакля. В общей сложности в театре будет 600-700 посадочных мест с учетом фойе. В здании также установят четыре подъемника и пассажирский лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам Шаповалова, в старом здании не хватало места для костюмов, реквизитов и декораций, световая и звуковая аппаратура нуждалась в обновлении, артистам было тесно. "После окончания всех ремонтных работ у нас появится пять зрительных залов. Планируем, что ежегодно мы сможем играть 380-390 спектаклей, их будут посещать порядка 400 тысяч зрителей", – подчеркнул худрук. В сквере у театра уложат около 4 тысячи квадратных метра плитки, установят современное освещение, включая ландшафтные светильники для тротуаров. Появятся новые скамейки, парковка. На территории установят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе "Безопасный регион", высадят около 900 новых деревьев и кустарников. Также предусмотрена замена постамента памятника Ленину и обновление фонтана. Все основные работы по благоустройству должны завершить в сентябре. А обновление прилегающей улично-дорожной сети будет продолжаться до весны будущего года. В пресс-службе отмечают, что в прошлом году в Мытищах придали новый облик Парку Ветеранов. Сейчас идут работы по благоустройству 1-го этапа набережной Яузы, а также Пироговского лесопарка. Их должны закончить до конца года.

