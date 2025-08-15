https://ria.ru/20250815/evraev-2035597554.html

Евраев рассказал про выплаты многодетным семьям на покупку школьной формы

Евраев рассказал про выплаты многодетным семьям на покупку школьной формы - РИА Новости, 15.08.2025

Евраев рассказал про выплаты многодетным семьям на покупку школьной формы

Более 36 миллионов рублей из бюджета Ярославской области направлено на покупку формы для школьников из многодетных малоимущих семей, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T17:53:00+03:00

2025-08-15T17:53:00+03:00

2025-08-15T17:53:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023656139_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_479e8dde99fff9429405bb90a5217c35.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Более 36 миллионов рублей из бюджета Ярославской области направлено на покупку формы для школьников из многодетных малоимущих семей, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным областного правительства, в преддверии нового учебного года малоимущие многодетные семьи могут получить выплату в размере 5255 рублей на каждого ребенка для покупки школьной и спортивной формы. Эту меру поддержки в регионе предоставляют с прошлого года по инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева. "В этом году направили более 36 миллионов рублей на приобретение формы для детей из многодетных малоимущих семей. Выплаты могут получить родители 6720 школьников. Это хорошее подспорье в преддверии учебного года", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что поддержка семей с детьми – один из приоритетов региональной политики. "Наша задача – создать все условия для того, чтобы юные жители области росли здоровыми, счастливыми и могли реализовать свои таланты и способности", - отметил Михаил Евраев. В этом году еще более 11 миллионов рублей направлено на единовременные выплаты к началу учебного года для 6944 детей из малоимущих семей, отметили в областном правительстве. Размер поддержки – 1649 рублей на каждого ребенка-школьника. Кроме того, для 13 тысяч первоклассников в рамках губернаторской акции подготовлены подарочные наборы, в составе которых канцтовары и школьные принадлежности.

https://ria.ru/20250728/reforma-2032002205.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил евраев, ярославская область