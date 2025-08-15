В Ереване начался судебный процесс по делу архиепископа Микаэла
В Ереване началось первое заседание суда по делу архиепископа Микаэла
© SputnikАрхиепископ Микаэл Аджапахян в зале суда в Ереване
© Sputnik
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости. Первое заседание суда по делу архиепископа Микаэла (Аджапахяна), которого следственный комитет Армении обвиняет в призывах к захвату власти, стартовал в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Архиепископа собравшиеся в зале заседаний встретили аплодисментами. При уточнении личных данных, архиепископ предложил судье Армине Меликсетян называть его не мирским, а церковным именем. В начале заседания адвокат Ерем Саркисян попросил в первоочередном порядке рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения. Суд решил приступить к рассмотрению этого вопроса.
Ранее Армянская апостольская церковь осудила принятое 30 июля решение апелляционного суда Армении, оставившего под арестом архиепископа Микаэла (Аджапахяна), и призвала суд и прокуратуру незамедлительно освободить священника. Сам владыка в обращении к сторонникам заявил, что Господь "не простит жалких прислужников, которые очень хорошо ведают, что творят".
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт (Галстанян), возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла (Аджапахяна). Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом священнослужителя сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.