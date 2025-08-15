https://ria.ru/20250815/efimov-2035518809.html
Ефимов: увеличился срок аренды участков для строительства высотных зданий
2025-08-15T15:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Москве увеличили максимальный срок аренды земельных участков для строительства административно-деловых зданий высотой свыше 300 метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Раньше срок реализации проектов регулировался только исходя из суммарной поэтажной площади объектов и составлял от трех до восьми лет. Теперь продолжительность аренды участков для возведения административно-деловых зданий высотой более 300 метров увеличена до девяти лет. Это важное решение позволит создать комфортные условия для реализации инвестиционных проектов в сфере деловой недвижимости", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что такое решение поможет обеспечить баланс интересов города и инвесторов. Также оно учитывает специфику возведения высотных сооружений.Также благодаря продлению сроков аренды инвесторы смогут вовремя реализовывать сложные проекты, соответствующие самым высоким стандартам, добавляется в пресс-релизе.
