Ефимов: станция метро "Бульвар Генерала Карбышева" готова более чем на 50%

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Станция метро "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии готова более чем на 50%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На Рублево-Архангельской линии продолжается строительство станции "Бульвар Генерала Карбышева". Там уже возвели монолит платформы и подземных вестибюлей, продолжаются работы в оборотных тупиках. Строители приступили к сооружению блока технических помещений и черновым отделочным работам", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что также запланирована чистовая отделка пассажирской зоны. Кроме того, специалисты проведут устройство инженерных сетей. Работы по строительству станции уже завершены более чем на 50%.Стройплощадка станции "Бульвар Генерала Карбышева" является крупнейшей на всем первом участке Рублево-Архангельской линии, для работ подготовили бытовой городок, пункты размещения техники, склады и другие сооружения, которых нужны для строительного процесса, добавляется в пресс-релизе.Ранее Ефимов сообщил, что в Москве продолжают масштабные работы по развитию городского метро, в сентябре запустят новый участок Троицкой линии метро. На данный момент активно идет строительство 16 станций, специалисты работают на двух новых линиях – Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской. Здесь в общей сложности задействованы пять тоннелепроходческих комплексов. "До 2030 года планируется построить более 30 станций, а также продлить существующие радиальные направления, чтобы обеспечить шаговую доступность метро для каждого москвича", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса города.Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, нужно ускорить темпы возведения Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метрополитена.
