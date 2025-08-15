https://ria.ru/20250815/efimov-2035314545.html

Ефимов: в Москве с начала года возвели более 260 объектов недвижимости

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года построили свыше 260 объектов различной недвижимости, куда вошли промышленные, деловые, социальные и жилые объекты, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За семь месяцев 2025 года в столице построили 263 объекта недвижимости общей площадью почти 6 миллионов квадратных метров, из которых 2,8 миллиона квадратных метров – жилье. В прошлом году за аналогичный период было построено 211 зданий. Помимо жилья, в городе активно возводятся социальные и административно-деловые объекты", - приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.В сообщении уточняется, что больше всего недвижимости возвели на территории Новомосковского округа - 51 здание площадью 994 тысячи квадратных метров.Кроме того, на Элеваторной улице в районе Бирюлево Восточное инвестор построил торгово-развлекательный центр, его площадь составляет 8,7 тысячи "квадратов". Также в Алексеевском районе возвели офисное здание.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сбалансированное строительство жилой и нежилой недвижимости помогает формированию комфортной среды в рамках концепции 15-минутного города.

москва

2025

Новости

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы