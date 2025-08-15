https://ria.ru/20250815/efimov-2035314545.html
Ефимов: в Москве с начала года возвели более 260 объектов недвижимости
Ефимов: в Москве с начала года возвели более 260 объектов недвижимости - РИА Новости, 15.08.2025
Ефимов: в Москве с начала года возвели более 260 объектов недвижимости
В Москве с начала 2025 года построили свыше 260 объектов различной недвижимости, куда вошли промышленные, деловые, социальные и жилые объекты, сообщил заммэра... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T09:12:00+03:00
2025-08-15T09:12:00+03:00
2025-08-15T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года построили свыше 260 объектов различной недвижимости, куда вошли промышленные, деловые, социальные и жилые объекты, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За семь месяцев 2025 года в столице построили 263 объекта недвижимости общей площадью почти 6 миллионов квадратных метров, из которых 2,8 миллиона квадратных метров – жилье. В прошлом году за аналогичный период было построено 211 зданий. Помимо жилья, в городе активно возводятся социальные и административно-деловые объекты", - приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.В сообщении уточняется, что больше всего недвижимости возвели на территории Новомосковского округа - 51 здание площадью 994 тысячи квадратных метров.Кроме того, на Элеваторной улице в районе Бирюлево Восточное инвестор построил торгово-развлекательный центр, его площадь составляет 8,7 тысячи "квадратов". Также в Алексеевском районе возвели офисное здание.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сбалансированное строительство жилой и нежилой недвижимости помогает формированию комфортной среды в рамках концепции 15-минутного города.
https://ria.ru/20250814/efimov-2035072749.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f66241734498907c16760763d84ac89e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве с начала года возвели более 260 объектов недвижимости
Ефимов: в Москве с начала 2025 года построили свыше 260 объектов недвижимости
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года построили свыше 260 объектов различной недвижимости, куда вошли промышленные, деловые, социальные и жилые объекты, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За семь месяцев 2025 года в столице построили 263 объекта недвижимости общей площадью почти 6 миллионов квадратных метров, из которых 2,8 миллиона квадратных метров – жилье. В прошлом году за аналогичный период было построено 211 зданий. Помимо жилья, в городе активно возводятся социальные и административно-деловые объекты", - приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
В сообщении уточняется, что больше всего недвижимости возвели на территории Новомосковского округа - 51 здание площадью 994 тысячи квадратных метров.
Кроме того, на Элеваторной улице в районе Бирюлево Восточное инвестор построил торгово-развлекательный центр, его площадь составляет 8,7 тысячи "квадратов". Также в Алексеевском районе возвели офисное здание.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сбалансированное строительство жилой и нежилой недвижимости помогает формированию комфортной среды в рамках концепции 15-минутного города.