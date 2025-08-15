Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве с начала года возвели более 260 объектов недвижимости
09:12 15.08.2025
Ефимов: в Москве с начала года возвели более 260 объектов недвижимости
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года построили свыше 260 объектов различной недвижимости, куда вошли промышленные, деловые, социальные и жилые объекты, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За семь месяцев 2025 года в столице построили 263 объекта недвижимости общей площадью почти 6 миллионов квадратных метров, из которых 2,8 миллиона квадратных метров – жилье. В прошлом году за аналогичный период было построено 211 зданий. Помимо жилья, в городе активно возводятся социальные и административно-деловые объекты", - приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.В сообщении уточняется, что больше всего недвижимости возвели на территории Новомосковского округа - 51 здание площадью 994 тысячи квадратных метров.Кроме того, на Элеваторной улице в районе Бирюлево Восточное инвестор построил торгово-развлекательный центр, его площадь составляет 8,7 тысячи "квадратов". Также в Алексеевском районе возвели офисное здание.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сбалансированное строительство жилой и нежилой недвижимости помогает формированию комфортной среды в рамках концепции 15-минутного города.
москва
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года построили свыше 260 объектов различной недвижимости, куда вошли промышленные, деловые, социальные и жилые объекты, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За семь месяцев 2025 года в столице построили 263 объекта недвижимости общей площадью почти 6 миллионов квадратных метров, из которых 2,8 миллиона квадратных метров – жилье. В прошлом году за аналогичный период было построено 211 зданий. Помимо жилья, в городе активно возводятся социальные и административно-деловые объекты", - приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
В сообщении уточняется, что больше всего недвижимости возвели на территории Новомосковского округа - 51 здание площадью 994 тысячи квадратных метров.
Кроме того, на Элеваторной улице в районе Бирюлево Восточное инвестор построил торгово-развлекательный центр, его площадь составляет 8,7 тысячи "квадратов". Также в Алексеевском районе возвели офисное здание.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сбалансированное строительство жилой и нежилой недвижимости помогает формированию комфортной среды в рамках концепции 15-минутного города.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Ефимов: завершается благоустройство у станции метро "Вавиловская"
14 августа, 11:14
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
