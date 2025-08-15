https://ria.ru/20250815/dzerzhinsk-2035619206.html
В Нижегородской области на два месяца арестовали обвиняемого в убийстве
В Нижегородской области на два месяца арестовали обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 15.08.2025
В Нижегородской области на два месяца арестовали обвиняемого в убийстве
Мужчина, обвиняемый в убийстве жительницы Дзержинска, заключен под стражу на 2 месяца, сообщает прокуратура Нижегородской области. РИА Новости, 15.08.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве жительницы Дзержинска, заключен под стражу на 2 месяца, сообщает прокуратура Нижегородской области. Ранее сообщалось, что 4 августа в лесополосе рядом с рекой Воложка было обнаружено тело 48-летней женщины с признаками асфиксии. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Как сообщили в управлении соцзащиты населения Дзержинска, погибшая – Наталья Анисимова – работала в ведомстве с 2016 года. Подозреваемый в убийстве, 40-летний житель Дзержинска, был задержан 14 августа, он признал вину. "Жителю города Дзержинск, обвиняемому в убийстве 48-летней женщины, суд с учетом позиции прокуратуры избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
