Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области на два месяца арестовали обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/dzerzhinsk-2035619206.html
В Нижегородской области на два месяца арестовали обвиняемого в убийстве
В Нижегородской области на два месяца арестовали обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 15.08.2025
В Нижегородской области на два месяца арестовали обвиняемого в убийстве
Мужчина, обвиняемый в убийстве жительницы Дзержинска, заключен под стражу на 2 месяца, сообщает прокуратура Нижегородской области. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T19:39:00+03:00
2025-08-15T19:39:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве жительницы Дзержинска, заключен под стражу на 2 месяца, сообщает прокуратура Нижегородской области. Ранее сообщалось, что 4 августа в лесополосе рядом с рекой Воложка было обнаружено тело 48-летней женщины с признаками асфиксии. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Как сообщили в управлении соцзащиты населения Дзержинска, погибшая – Наталья Анисимова – работала в ведомстве с 2016 года. Подозреваемый в убийстве, 40-летний житель Дзержинска, был задержан 14 августа, он признал вину. "Жителю города Дзержинск, обвиняемому в убийстве 48-летней женщины, суд с учетом позиции прокуратуры избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250814/khalatnost-2035379746.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
В Нижегородской области на два месяца арестовали обвиняемого в убийстве

Обвиняемого в убийстве жительницы Дзержинска арестовали на два месяца

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве жительницы Дзержинска, заключен под стражу на 2 месяца, сообщает прокуратура Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что 4 августа в лесополосе рядом с рекой Воложка было обнаружено тело 48-летней женщины с признаками асфиксии. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Как сообщили в управлении соцзащиты населения Дзержинска, погибшая – Наталья Анисимова – работала в ведомстве с 2016 года. Подозреваемый в убийстве, 40-летний житель Дзержинска, был задержан 14 августа, он признал вину.
"Жителю города Дзержинск, обвиняемому в убийстве 48-летней женщины, суд с учетом позиции прокуратуры избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Нижнем Новгороде главу отдела администрации обвинили в халатности
14 августа, 18:58
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала