Стройготовность инфраструктуры госплощадки ОЭЗ в Дзержинске достигла 50%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Строительная готовность инфраструктуры на государственной площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске достигла 50%, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. "Госплощадка занимает большую часть от общей площади ОЭЗ – 416 из 724 гектаров. В настоящее время там ведутся работы по обустройству сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации, строительству дорог и тротуаров, парковочных пространств, а также возведению двух контрольно-пропускных пунктов. Наибольший процент готовности (около 80-90%) – у работ по обустройству сетей газоснабжения, энергоснабжения и по строительству дорог и тротуаров, парковочных пространств. Завершить создание инфраструктуры планируется в 2026 году", - говорится в сообщении. Кроме того, параллельно строятся девять промышленно-производственных корпусов (ППК) и один административный корпус. На объектах ведется устройство фундамента, монтаж металлоконструкций, железобетонных конструкций и фасадных панелей. Первую очередь ППК планируется завершить уже к концу текущего года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил значимость проводимой работы, подчеркнув, что создание промышленной инфраструктуры для инвесторов является одной из составляющих федерального проекта "Повышение инвестиционной активности" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". "По итогам прошлого года Нижегородская область подтвердила статус одного из регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ, заняв второе место после столицы. Существенный вклад в нашу работу по улучшению инвестклимата региона вносит развитие ОЭЗ. Интерес к площадке очень высок, она практически заполнена, поэтому мы рассматриваем и другие территории для дальнейшего расширения. Создание инфраструктуры "под ключ" – это то, что реально востребовано и интересно бизнесу в непростых экономических условиях", – цитирует пресс-служба слова Никитина. В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что ОЭЗ "Кулибин" входит в топ-3 клиентоориентированных индустриальных площадок России по версии аналитического центра "Эксперт". "Выбор инвесторов связан не только с финансовыми льготами, которые предоставляют на площадке. Бизнес привлекает комплексный подход к работе в регионе – это и создание экосистемы, включающей в себя строительство жилого комплекса с социальной инфраструктурой в непосредственной близости к ОЭЗ, и помощь в разработке проекта, подборе кадров, налаживании рынков сбыта продукции и многое другое", – добавил он. Планируется, что в этом году на государственной площадке ОЭЗ строительство начнут около десяти компаний, реализующих проекты в сфере химической и обрабатывающей промышленности, производства товаров народного потребления. Как отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, экспертный совет особой экономической зоны уже одобрил 43 проекта с общим объемом инвестиций около 129 миллиардов рублей. "Здесь будут размещены компании, реализующие проекты в разных отраслях промышленности. Сейчас они находятся на разных этапах – от проектирования объекта до непосредственного строительства. Исходя из этого, для резидентов на время строительства инфраструктуры уже организована сеть временных дорог, благодаря чему они могут комфортно вести работы на своих площадках, также наращиваются темпы создания всей необходимой инфраструктуры", – сказал Ищенко. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" создана в мае 2020 года. Весной 2023 года ее площадь была увеличена в 10 раз – до 724,7 гектара. В ноябре 2024 года подана заявка на расширение на участок в границах муниципального округа города Бор. В настоящее время в состав ОЭЗ входят государственная территория, а также частные площадки ДПО "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез Ока".

