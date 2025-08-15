Рейтинг@Mail.ru
Стройготовность инфраструктуры госплощадки ОЭЗ в Дзержинске достигла 50% - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
17:10 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/dzerzhinsk-2035581302.html
Стройготовность инфраструктуры госплощадки ОЭЗ в Дзержинске достигла 50%
Стройготовность инфраструктуры госплощадки ОЭЗ в Дзержинске достигла 50% - РИА Новости, 15.08.2025
Стройготовность инфраструктуры госплощадки ОЭЗ в Дзержинске достигла 50%
Строительная готовность инфраструктуры на государственной площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске достигла 50%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:10:00+03:00
2025-08-15T17:10:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
агентство стратегических инициатив (аси)
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942098701_0:89:1024:665_1920x0_80_0_0_254ebc7b5e52f4666dfc225c41f4464f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Строительная готовность инфраструктуры на государственной площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске достигла 50%, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. "Госплощадка занимает большую часть от общей площади ОЭЗ – 416 из 724 гектаров. В настоящее время там ведутся работы по обустройству сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации, строительству дорог и тротуаров, парковочных пространств, а также возведению двух контрольно-пропускных пунктов. Наибольший процент готовности (около 80-90%) – у работ по обустройству сетей газоснабжения, энергоснабжения и по строительству дорог и тротуаров, парковочных пространств. Завершить создание инфраструктуры планируется в 2026 году", - говорится в сообщении. Кроме того, параллельно строятся девять промышленно-производственных корпусов (ППК) и один административный корпус. На объектах ведется устройство фундамента, монтаж металлоконструкций, железобетонных конструкций и фасадных панелей. Первую очередь ППК планируется завершить уже к концу текущего года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил значимость проводимой работы, подчеркнув, что создание промышленной инфраструктуры для инвесторов является одной из составляющих федерального проекта "Повышение инвестиционной активности" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". "По итогам прошлого года Нижегородская область подтвердила статус одного из регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ, заняв второе место после столицы. Существенный вклад в нашу работу по улучшению инвестклимата региона вносит развитие ОЭЗ. Интерес к площадке очень высок, она практически заполнена, поэтому мы рассматриваем и другие территории для дальнейшего расширения. Создание инфраструктуры "под ключ" – это то, что реально востребовано и интересно бизнесу в непростых экономических условиях", – цитирует пресс-служба слова Никитина. В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что ОЭЗ "Кулибин" входит в топ-3 клиентоориентированных индустриальных площадок России по версии аналитического центра "Эксперт". "Выбор инвесторов связан не только с финансовыми льготами, которые предоставляют на площадке. Бизнес привлекает комплексный подход к работе в регионе – это и создание экосистемы, включающей в себя строительство жилого комплекса с социальной инфраструктурой в непосредственной близости к ОЭЗ, и помощь в разработке проекта, подборе кадров, налаживании рынков сбыта продукции и многое другое", – добавил он. Планируется, что в этом году на государственной площадке ОЭЗ строительство начнут около десяти компаний, реализующих проекты в сфере химической и обрабатывающей промышленности, производства товаров народного потребления. Как отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, экспертный совет особой экономической зоны уже одобрил 43 проекта с общим объемом инвестиций около 129 миллиардов рублей. "Здесь будут размещены компании, реализующие проекты в разных отраслях промышленности. Сейчас они находятся на разных этапах – от проектирования объекта до непосредственного строительства. Исходя из этого, для резидентов на время строительства инфраструктуры уже организована сеть временных дорог, благодаря чему они могут комфортно вести работы на своих площадках, также наращиваются темпы создания всей необходимой инфраструктуры", – сказал Ищенко. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" создана в мае 2020 года. Весной 2023 года ее площадь была увеличена в 10 раз – до 724,7 гектара. В ноябре 2024 года подана заявка на расширение на участок в границах муниципального округа города Бор. В настоящее время в состав ОЭЗ входят государственная территория, а также частные площадки ДПО "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез Ока".
https://ria.ru/20250731/krt-2032573285.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942098701_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_7c8e95d1145c24b607b6e08393f857f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, агентство стратегических инициатив (аси), глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Глеб Никитин
Стройготовность инфраструктуры госплощадки ОЭЗ в Дзержинске достигла 50%

Стройготовность инфраструктуры госплощадки ОЭЗ в Дзержинске достигла половины

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областиОЭЗ "Кулибин"
ОЭЗ Кулибин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Строительная готовность инфраструктуры на государственной площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске достигла 50%, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
"Госплощадка занимает большую часть от общей площади ОЭЗ – 416 из 724 гектаров. В настоящее время там ведутся работы по обустройству сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации, строительству дорог и тротуаров, парковочных пространств, а также возведению двух контрольно-пропускных пунктов. Наибольший процент готовности (около 80-90%) – у работ по обустройству сетей газоснабжения, энергоснабжения и по строительству дорог и тротуаров, парковочных пространств. Завершить создание инфраструктуры планируется в 2026 году", - говорится в сообщении.
Кроме того, параллельно строятся девять промышленно-производственных корпусов (ППК) и один административный корпус. На объектах ведется устройство фундамента, монтаж металлоконструкций, железобетонных конструкций и фасадных панелей. Первую очередь ППК планируется завершить уже к концу текущего года.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил значимость проводимой работы, подчеркнув, что создание промышленной инфраструктуры для инвесторов является одной из составляющих федерального проекта "Повышение инвестиционной активности" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"По итогам прошлого года Нижегородская область подтвердила статус одного из регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ, заняв второе место после столицы. Существенный вклад в нашу работу по улучшению инвестклимата региона вносит развитие ОЭЗ. Интерес к площадке очень высок, она практически заполнена, поэтому мы рассматриваем и другие территории для дальнейшего расширения. Создание инфраструктуры "под ключ" – это то, что реально востребовано и интересно бизнесу в непростых экономических условиях", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что ОЭЗ "Кулибин" входит в топ-3 клиентоориентированных индустриальных площадок России по версии аналитического центра "Эксперт". "Выбор инвесторов связан не только с финансовыми льготами, которые предоставляют на площадке. Бизнес привлекает комплексный подход к работе в регионе – это и создание экосистемы, включающей в себя строительство жилого комплекса с социальной инфраструктурой в непосредственной близости к ОЭЗ, и помощь в разработке проекта, подборе кадров, налаживании рынков сбыта продукции и многое другое", – добавил он.
Планируется, что в этом году на государственной площадке ОЭЗ строительство начнут около десяти компаний, реализующих проекты в сфере химической и обрабатывающей промышленности, производства товаров народного потребления.
Как отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, экспертный совет особой экономической зоны уже одобрил 43 проекта с общим объемом инвестиций около 129 миллиардов рублей. "Здесь будут размещены компании, реализующие проекты в разных отраслях промышленности. Сейчас они находятся на разных этапах – от проектирования объекта до непосредственного строительства. Исходя из этого, для резидентов на время строительства инфраструктуры уже организована сеть временных дорог, благодаря чему они могут комфортно вести работы на своих площадках, также наращиваются темпы создания всей необходимой инфраструктуры", – сказал Ищенко.
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" создана в мае 2020 года. Весной 2023 года ее площадь была увеличена в 10 раз – до 724,7 гектара. В ноябре 2024 года подана заявка на расширение на участок в границах муниципального округа города Бор. В настоящее время в состав ОЭЗ входят государственная территория, а также частные площадки ДПО "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез Ока".
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Нижегородский бюджет получил около 0,5 млрд руб от проектов КРТ в 2025 г
31 июля, 13:06
 
Нижегородская областьНижегородская областьАгентство стратегических инициатив (АСИ)Глеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала