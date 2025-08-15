Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 15.08.2025
12:14 15.08.2025 (обновлено: 12:25 15.08.2025)
Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Дунайка Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В селе Дунайка в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Уточняется, что автомобиль получил повреждения.
белгородская область
белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия
ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Дунайка Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Дунайка в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Уточняется, что автомобиль получил повреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Белгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала