Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Дунайка Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В селе Дунайка в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Уточняется, что автомобиль получил повреждения.

