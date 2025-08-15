https://ria.ru/20250815/dron-2035486674.html
Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области
Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области
2025-08-15T12:14:00+03:00
2025-08-15T12:14:00+03:00
2025-08-15T12:25:00+03:00
ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Дунайка Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В селе Дунайка в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Уточняется, что автомобиль получил повреждения.
