Дмитриев продолжит работу с Уиткоффом на Аляске
Дмитриев продолжит работу с Уиткоффом на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Дмитриев продолжит работу с Уиткоффом на Аляске
15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава РФПИ спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что продолжит работу со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом на Аляске. "Продолжим работу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и американской делегацией во главе с президентом США Дональдом Трампом на Аляске сегодня", - написал Дмитриев в соцсети Instagram*, опубликовав совместное с Уиткоффом фото. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяВстреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
