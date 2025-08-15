Рейтинг@Mail.ru
15.08.2025
Свыше 17 тысяч жительниц МО обучились в центрах грудного вскармливания
Новости Подмосковья
 
15:26 15.08.2025
Свыше 17 тысяч жительниц МО обучились в центрах грудного вскармливания
Более 17 тысяч будущих мам получили знания о грудном вскармливании в специальных центрах Московской области. Центры расположены на базах крупных медицинских... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 17 тысяч будущих мам получили знания о грудном вскармливании в специальных центрах Московской области. Центры расположены на базах крупных медицинских учреждений региона, консультации предоставляются бесплатно, сообщил 360.ru.Программа реализуется в рамках национального проекта "Семья". Жители Подмосковья могут пройти обучение в Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах и родильных отделениях Балашихи и Одинцова, а также в Московском областном центре охраны материнства и детства."В таких центрах женщина может получить бесплатную помощь и задать волнующие вопросы специалистам по грудному вскармливанию. Сделать это можно как во время пребывания в медучреждении, так и после выписки. Всего с начала года такой возможностью воспользовались уже более 17 тысяч женщин", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Свыше 17 тысяч жительниц МО обучились в центрах грудного вскармливания

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 17 тысяч будущих мам получили знания о грудном вскармливании в специальных центрах Московской области. Центры расположены на базах крупных медицинских учреждений региона, консультации предоставляются бесплатно, сообщил 360.ru.
Программа реализуется в рамках национального проекта "Семья". Жители Подмосковья могут пройти обучение в Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах и родильных отделениях Балашихи и Одинцова, а также в Московском областном центре охраны материнства и детства.
"В таких центрах женщина может получить бесплатную помощь и задать волнующие вопросы специалистам по грудному вскармливанию. Сделать это можно как во время пребывания в медучреждении, так и после выписки. Всего с начала года такой возможностью воспользовались уже более 17 тысяч женщин", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.
 
