https://ria.ru/20250815/deti-2035541439.html

Свыше 17 тысяч жительниц МО обучились в центрах грудного вскармливания

Свыше 17 тысяч жительниц МО обучились в центрах грудного вскармливания - РИА Новости, 15.08.2025

Свыше 17 тысяч жительниц МО обучились в центрах грудного вскармливания

Более 17 тысяч будущих мам получили знания о грудном вскармливании в специальных центрах Московской области. Центры расположены на базах крупных медицинских... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T15:26:00+03:00

2025-08-15T15:26:00+03:00

2025-08-15T15:26:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798717450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4e456d0d0e7ab596234bc75c97d6fe3.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 17 тысяч будущих мам получили знания о грудном вскармливании в специальных центрах Московской области. Центры расположены на базах крупных медицинских учреждений региона, консультации предоставляются бесплатно, сообщил 360.ru.Программа реализуется в рамках национального проекта "Семья". Жители Подмосковья могут пройти обучение в Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах и родильных отделениях Балашихи и Одинцова, а также в Московском областном центре охраны материнства и детства."В таких центрах женщина может получить бесплатную помощь и задать волнующие вопросы специалистам по грудному вскармливанию. Сделать это можно как во время пребывания в медучреждении, так и после выписки. Всего с начала года такой возможностью воспользовались уже более 17 тысяч женщин", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)