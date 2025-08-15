Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 15.08.2025 (обновлено: 11:24 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/desantniki-2035471706.html
ВС России нанесли удары по ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром
ВС России нанесли удары по ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром - РИА Новости, 15.08.2025
ВС России нанесли удары по ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром
Десантники 98-й воздушно-десантной дивизии (98-й ВДД) уничтожают ВСУ в бетонных укреплениях ВСУ за Часовым Яром в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:05:00+03:00
2025-08-15T11:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
часов яр
артемовск (донецкая область)
донбасс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035475052_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bae3599a0697cce6dc5ba44a318f44db.jpg
ЛУГАНСК, 15 авг – РИА Новости, Виктор Антонюк. Десантники 98-й воздушно-десантной дивизии (98-й ВДД) уничтожают ВСУ в бетонных укреплениях ВСУ за Часовым Яром в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с этого участка фронта. Корреспондент РИА Новости, работающий на данном участке фронта, стал свидетелем, уничтожения нескольких опорных пунктов ВСУ с пехотой, а также инфраструктуры, выстроенной ВСУ. "Сейчас в направлении Константиновки (за Часовым Яром – ред.) вскрываем блиндажи, вскрываем опорные пункты противника", - пояснил боец РИА Новости. По данным российских военнослужащих, которые поделились ими с корреспондентом РИА Новости, украинские солдаты пытаются использовать подготовленные инженерные сооружения для организации обороны, но десантники, применяя разведывательно-ударные дроны и артиллерию, наносят точные удары по выявленным позициям. "Мы работаем сейчас по уничтожению опорных пунктов противника, потому, что после освобождения Часова Яра противник начал окапываться и пытается закрепиться", - сообщил РИА Новости артиллерист "Дукалис" Отмечается, что подобные действия значительно снижают возможности ВСУ к обороне в этом направлении. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250815/soldat-2035451472.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
часов яр
артемовск (донецкая область)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа российских десантников за Часовым Яром в Донбассе
Десантники 98-й воздушно-десантной дивизии уничтожают ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром в Донбассе. Корреспондент РИА Новости, работающий на этом участке фронта, стал свидетелем уничтожения нескольких опорных пунктов ВСУ с пехотой, а также инфраструктуры, выстроенной украинскими боевиками.
2025-08-15T11:05
true
PT3M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035475052_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3c57ece8e7e912ddd108c6b7d41be92a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, часов яр, артемовск (донецкая область), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Донбасс, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром

Десантники ВС РФ уничтожают ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром

Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 15 авг – РИА Новости, Виктор Антонюк. Десантники 98-й воздушно-десантной дивизии (98-й ВДД) уничтожают ВСУ в бетонных укреплениях ВСУ за Часовым Яром в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с этого участка фронта.
Корреспондент РИА Новости, работающий на данном участке фронта, стал свидетелем, уничтожения нескольких опорных пунктов ВСУ с пехотой, а также инфраструктуры, выстроенной ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал о низких стандартах в армии
Вчера, 09:51
"Сейчас в направлении Константиновки (за Часовым Яром – ред.) вскрываем блиндажи, вскрываем опорные пункты противника", - пояснил боец РИА Новости.
По данным российских военнослужащих, которые поделились ими с корреспондентом РИА Новости, украинские солдаты пытаются использовать подготовленные инженерные сооружения для организации обороны, но десантники, применяя разведывательно-ударные дроны и артиллерию, наносят точные удары по выявленным позициям.
"Мы работаем сейчас по уничтожению опорных пунктов противника, потому, что после освобождения Часова Яра противник начал окапываться и пытается закрепиться", - сообщил РИА Новости артиллерист "Дукалис"
Отмечается, что подобные действия значительно снижают возможности ВСУ к обороне в этом направлении.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧасов ЯрАртемовск (Донецкая область)ДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала