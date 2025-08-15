https://ria.ru/20250815/desantniki-2035471706.html
ВС России нанесли удары по ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром
ВС России нанесли удары по ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром - РИА Новости, 15.08.2025
ВС России нанесли удары по ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром
Десантники 98-й воздушно-десантной дивизии (98-й ВДД) уничтожают ВСУ в бетонных укреплениях ВСУ за Часовым Яром в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:05:00+03:00
2025-08-15T11:05:00+03:00
2025-08-15T11:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
часов яр
артемовск (донецкая область)
донбасс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035475052_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bae3599a0697cce6dc5ba44a318f44db.jpg
https://ria.ru/20250815/soldat-2035451472.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
часов яр
артемовск (донецкая область)
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035475052_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3c57ece8e7e912ddd108c6b7d41be92a.jpg
Работа российских десантников за Часовым Яром в Донбассе
Десантники 98-й воздушно-десантной дивизии уничтожают ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром в Донбассе. Корреспондент РИА Новости, работающий на этом участке фронта, стал свидетелем уничтожения нескольких опорных пунктов ВСУ с пехотой, а также инфраструктуры, выстроенной украинскими боевиками.
2025-08-15T11:05
true
PT3M28S
безопасность, часов яр, артемовск (донецкая область), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Донбасс, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром
Десантники ВС РФ уничтожают ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром
ЛУГАНСК, 15 авг – РИА Новости, Виктор Антонюк. Десантники 98-й воздушно-десантной дивизии (98-й ВДД) уничтожают ВСУ в бетонных укреплениях ВСУ за Часовым Яром в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с этого участка фронта.
Корреспондент РИА Новости, работающий на данном участке фронта, стал свидетелем, уничтожения нескольких опорных пунктов ВСУ с пехотой, а также инфраструктуры, выстроенной ВСУ.
"Сейчас в направлении Константиновки (за Часовым Яром – ред.) вскрываем блиндажи, вскрываем опорные пункты противника", - пояснил боец РИА Новости.
По данным российских военнослужащих, которые поделились ими с корреспондентом РИА Новости, украинские солдаты пытаются использовать подготовленные инженерные сооружения для организации обороны, но десантники, применяя разведывательно-ударные дроны и артиллерию, наносят точные удары по выявленным позициям.
"Мы работаем сейчас по уничтожению опорных пунктов противника, потому, что после освобождения Часова Яра противник начал окапываться и пытается закрепиться", - сообщил РИА Новости артиллерист "Дукалис"
Отмечается, что подобные действия значительно снижают возможности ВСУ
к обороне в этом направлении.
Город Часов Яр
и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску
, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс
. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.