ВС России нанесли удары по ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром

Десантники 98-й воздушно-десантной дивизии (98-й ВДД) уничтожают ВСУ в бетонных укреплениях ВСУ за Часовым Яром в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости

2025-08-15T11:05:00+03:00

2025-08-15T11:05:00+03:00

2025-08-15T11:24:00+03:00

ЛУГАНСК, 15 авг – РИА Новости, Виктор Антонюк. Десантники 98-й воздушно-десантной дивизии (98-й ВДД) уничтожают ВСУ в бетонных укреплениях ВСУ за Часовым Яром в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с этого участка фронта. Корреспондент РИА Новости, работающий на данном участке фронта, стал свидетелем, уничтожения нескольких опорных пунктов ВСУ с пехотой, а также инфраструктуры, выстроенной ВСУ. "Сейчас в направлении Константиновки (за Часовым Яром – ред.) вскрываем блиндажи, вскрываем опорные пункты противника", - пояснил боец РИА Новости. По данным российских военнослужащих, которые поделились ими с корреспондентом РИА Новости, украинские солдаты пытаются использовать подготовленные инженерные сооружения для организации обороны, но десантники, применяя разведывательно-ударные дроны и артиллерию, наносят точные удары по выявленным позициям. "Мы работаем сейчас по уничтожению опорных пунктов противника, потому, что после освобождения Часова Яра противник начал окапываться и пытается закрепиться", - сообщил РИА Новости артиллерист "Дукалис" Отмечается, что подобные действия значительно снижают возможности ВСУ к обороне в этом направлении. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

