СМИ узнали состав делегации США на саммите Путина и Трампа
14:21 15.08.2025
СМИ узнали состав делегации США на саммите Путина и Трампа
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, министр торговли Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и директор ЦРУ Джон Рэтклифф вошли в состав делегации США на предстоящем саммите между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, передает агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом."Рубио, Латник, Бессент и Рэтклифф едут с Трампом на саммит с Путиным", - говорится в публикации.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
СМИ узнали состав делегации США на саммите Путина и Трампа

Reuters: Рубио, Латник, Бессент и Рэтклифф вошли в состав делегации США

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, министр торговли Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и директор ЦРУ Джон Рэтклифф вошли в состав делегации США на предстоящем саммите между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, передает агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом.
"Рубио, Латник, Бессент и Рэтклифф едут с Трампом на саммит с Путиным", - говорится в публикации.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
