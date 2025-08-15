Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация отправилась на переговоры Путина и Трампа с цветами - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/delegatsija-2035648648.html
Российская делегация отправилась на переговоры Путина и Трампа с цветами
Российская делегация отправилась на переговоры Путина и Трампа с цветами - РИА Новости, 15.08.2025
Российская делегация отправилась на переговоры Путина и Трампа с цветами
Российская делегация отправилась на переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, взяв с собой букеты алых роз, предполагается, что после... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:40:00+03:00
2025-08-15T22:40:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035636731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_308624127cd68029a9d8f7fc4ff19b58.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска), 15 августа - РИА Новости. Российская делегация отправилась на переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, взяв с собой букеты алых роз, предполагается, что после встречи российский лидер возложит их на могилу советских лётчиков, передает корреспондент РИА Новости. О соответствующих планах ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ожидается, что это будет "после завершения всей программы рабочей, перед вылетом". Перед посадкой в автомобили членов российской делегации к машинам подвезли цветы. Всего – около десяти букетов. Как рассказывал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, рядом с военной базой Элмендорф-Ричардсон, где будут проходить переговоры, есть мемориальное кладбище, где захоронено девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц, которые погибли в 1942-1945 годах при перегоне в Советский Союз самолетов из США в рамках ленд-лиза.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035646747.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кортеж делегации России с Лавровым, Силуановым, Дмитриевым, Белоусовым
Кортеж делегации России с Лавровым, Силуановым, Дмитриевым, Белоусовым выехал, предположительно, для участия в саммите, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T22:40
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035636731_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b2675608c96b72c3a273627def1ecff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Российская делегация отправилась на переговоры Путина и Трампа с цветами

Делегация РФ поехала на переговоры с цветами, вероятно, для возложения на могилу

Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (штат Аляска), 15 августа - РИА Новости. Российская делегация отправилась на переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, взяв с собой букеты алых роз, предполагается, что после встречи российский лидер возложит их на могилу советских лётчиков, передает корреспондент РИА Новости.
О соответствующих планах ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ожидается, что это будет "после завершения всей программы рабочей, перед вылетом".
Перед посадкой в автомобили членов российской делегации к машинам подвезли цветы. Всего – около десяти букетов.
Как рассказывал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, рядом с военной базой Элмендорф-Ричардсон, где будут проходить переговоры, есть мемориальное кладбище, где захоронено девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц, которые погибли в 1942-1945 годах при перегоне в Советский Союз самолетов из США в рамках ленд-лиза.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент США Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина по прибытии на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Лавров и Ушаков принимают участие в переговорах Путина и Трампа
Вчера, 22:34
 
РоссияСШАДмитрий ПесковЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на АляскеВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала