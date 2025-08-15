https://ria.ru/20250815/delegatsija-2035648648.html

Российская делегация отправилась на переговоры Путина и Трампа с цветами

2025-08-15T22:40:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

юрий ушаков

встреча путина и трампа на аляске

владимир путин

дональд трамп

в мире

АНКОРИДЖ (штат Аляска), 15 августа - РИА Новости. Российская делегация отправилась на переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, взяв с собой букеты алых роз, предполагается, что после встречи российский лидер возложит их на могилу советских лётчиков, передает корреспондент РИА Новости. О соответствующих планах ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ожидается, что это будет "после завершения всей программы рабочей, перед вылетом". Перед посадкой в автомобили членов российской делегации к машинам подвезли цветы. Всего – около десяти букетов. Как рассказывал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, рядом с военной базой Элмендорф-Ричардсон, где будут проходить переговоры, есть мемориальное кладбище, где захоронено девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц, которые погибли в 1942-1945 годах при перегоне в Советский Союз самолетов из США в рамках ленд-лиза.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

россия

сша

2025

