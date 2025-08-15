https://ria.ru/20250815/delegatsii-2035514617.html

На Аляске рассказали, где разместились участники делегаций России и США

На Аляске рассказали, где разместились участники делегаций России и США - РИА Новости, 15.08.2025

На Аляске рассказали, где разместились участники делегаций России и США

Российские и американские делегаты проживают в общежитиях на территории кампуса Университета Аляски в Анкоридже, сообщил портал Alaska News Source. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T14:13:00+03:00

2025-08-15T14:13:00+03:00

2025-08-15T14:13:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035208077_0:128:2219:1376_1920x0_80_0_0_99a1ebeb3690ee3841d2a008a0c50820.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские и американские делегаты проживают в общежитиях на территории кампуса Университета Аляски в Анкоридже, сообщил портал Alaska News Source."Наша главная задача — обеспечить безопасность всех, кто находится на территории кампуса, будь то из США, России или любого другого региона", — заявил вице-канцлер университета по административным вопросам Райан Буххольдт.Корреспондент РИА Новости, в свою очередь, рассказал, что российских журналистов поселили в многофункциональной арене Alaska Airlines Center. Для них подготовили холл со спальными местами, которые представляют собой огороженные ширмами спальные места на двух человек.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.

https://ria.ru/20250815/sammit-2035501352.html

https://ria.ru/20250815/lavrov-2035448392.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, встреча путина и трампа на аляске