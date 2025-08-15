https://ria.ru/20250815/delegatsii-2035514617.html
На Аляске рассказали, где разместились участники делегаций России и США
На Аляске рассказали, где разместились участники делегаций России и США - РИА Новости, 15.08.2025
На Аляске рассказали, где разместились участники делегаций России и США
Российские и американские делегаты проживают в общежитиях на территории кампуса Университета Аляски в Анкоридже, сообщил портал Alaska News Source. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T14:13:00+03:00
2025-08-15T14:13:00+03:00
2025-08-15T14:13:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035208077_0:128:2219:1376_1920x0_80_0_0_99a1ebeb3690ee3841d2a008a0c50820.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские и американские делегаты проживают в общежитиях на территории кампуса Университета Аляски в Анкоридже, сообщил портал Alaska News Source."Наша главная задача — обеспечить безопасность всех, кто находится на территории кампуса, будь то из США, России или любого другого региона", — заявил вице-канцлер университета по административным вопросам Райан Буххольдт.Корреспондент РИА Новости, в свою очередь, рассказал, что российских журналистов поселили в многофункциональной арене Alaska Airlines Center. Для них подготовили холл со спальными местами, которые представляют собой огороженные ширмами спальные места на двух человек.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
https://ria.ru/20250815/sammit-2035501352.html
https://ria.ru/20250815/lavrov-2035448392.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035208077_108:0:2112:1503_1920x0_80_0_0_c61387771dbf9b8bc4997957c2a4f8d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске
На Аляске рассказали, где разместились участники делегаций России и США
Alaska News Source: делегации РФ и США разместили в общежитии в Анкоридже