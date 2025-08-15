Рейтинг@Mail.ru
На Аляске рассказали, где разместились участники делегаций России и США - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/delegatsii-2035514617.html
На Аляске рассказали, где разместились участники делегаций России и США
На Аляске рассказали, где разместились участники делегаций России и США - РИА Новости, 15.08.2025
На Аляске рассказали, где разместились участники делегаций России и США
Российские и американские делегаты проживают в общежитиях на территории кампуса Университета Аляски в Анкоридже, сообщил портал Alaska News Source. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T14:13:00+03:00
2025-08-15T14:13:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035208077_0:128:2219:1376_1920x0_80_0_0_99a1ebeb3690ee3841d2a008a0c50820.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские и американские делегаты проживают в общежитиях на территории кампуса Университета Аляски в Анкоридже, сообщил портал Alaska News Source."Наша главная задача — обеспечить безопасность всех, кто находится на территории кампуса, будь то из США, России или любого другого региона", — заявил вице-канцлер университета по административным вопросам Райан Буххольдт.Корреспондент РИА Новости, в свою очередь, рассказал, что российских журналистов поселили в многофункциональной арене Alaska Airlines Center. Для них подготовили холл со спальными местами, которые представляют собой огороженные ширмами спальные места на двух человек.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
https://ria.ru/20250815/sammit-2035501352.html
https://ria.ru/20250815/lavrov-2035448392.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035208077_108:0:2112:1503_1920x0_80_0_0_c61387771dbf9b8bc4997957c2a4f8d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске
На Аляске рассказали, где разместились участники делегаций России и США

Alaska News Source: делегации РФ и США разместили в общежитии в Анкоридже

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкВ окрестностях города Анкоридж на Аляске
В окрестностях города Анкоридж на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские и американские делегаты проживают в общежитиях на территории кампуса Университета Аляски в Анкоридже, сообщил портал Alaska News Source.
"Наша главная задача — обеспечить безопасность всех, кто находится на территории кампуса, будь то из США, России или любого другого региона", — заявил вице-канцлер университета по административным вопросам Райан Буххольдт.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за саммита на Аляске
Вчера, 13:17
Корреспондент РИА Новости, в свою очередь, рассказал, что российских журналистов поселили в многофункциональной арене Alaska Airlines Center. Для них подготовили холл со спальными местами, которые представляют собой огороженные ширмами спальные места на двух человек.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Прибытие Лаврова на Аляску - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Лавров прибыл на Аляску в свитере с необычной надписью
Вчера, 09:37
 
В миреРоссияСШААляскаВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала