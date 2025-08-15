https://ria.ru/20250815/darchiev-2035628540.html
Дарчиев заявил об аргументированной позиции России для саммита на Аляске
Дарчиев заявил об аргументированной позиции России для саммита на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Дарчиев заявил об аргументированной позиции России для саммита на Аляске
У делегации из России хорошо подготовленная и аргументированная позиция для саммита президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил РИА... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T20:55:00+03:00
2025-08-15T20:55:00+03:00
2025-08-15T20:55:00+03:00
александр дарчиев
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
аляска
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035626824_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec8a33b8dfe9e5f7bfe058104b2b8221.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. У делегации из России хорошо подготовленная и аргументированная позиция для саммита президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев. "У нас хорошо подготовленная, аргументированная позиция", - сказал Дарчиев.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035626824_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f2ddf250886432c72f14f6765c51c389.jpg
Посол России в США Дарчиев об ожиданиях от саммита
❗️Посол России в США Дарчиев заявил РИА новости, что ожидает положительного исхода от саммита на Аляске. Он сообщил, что у России "нет завышенных ожиданий" от переговоров. У России хорошо аргументированная и подготовленная позиция для переговоров Путина и Трампа, отметил посол.
Дарчиев заявил, что Путин и Трамп "обсудят всю повестку".
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T20:55
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дарчиев, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, аляска, встреча путина и трампа на аляске
Александр Дарчиев, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Дарчиев заявил об аргументированной позиции России для саммита на Аляске
Дарчиев: у России хорошо аргументированная позиция для саммита на Аляске