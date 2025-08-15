Рейтинг@Mail.ru
В 2025 году четыре региона Дальнего Востока выпустят народные облигации
17:11 15.08.2025
В 2025 году четыре региона Дальнего Востока выпустят народные облигации
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четыре региона Дальнего Востока планируют в 2025 году выпустить специальные народные облигации общим объемом 2,2 миллиарда рублей, сообщил президенту России Владимиру Путину министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Путин в рамках рабочей поездки в Магадан собрал совещание, посвященное вопросам развития города. "Учитывая высокий интерес и вовлеченность жителей в работу по реализации мастер-планов, ряд регионов Дальнего Востока работает над выпуском специальных народных облигаций, чтобы люди могли финансово участвовать в проектах развития городов, при этом получая рыночную доходность. В 2025 году четыре региона планируют такие выпуски общим объемом 2,2 миллиарда рублей", - сказал Чекунков.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ходе реализации мастер-плана города Магадан
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четыре региона Дальнего Востока планируют в 2025 году выпустить специальные народные облигации общим объемом 2,2 миллиарда рублей, сообщил президенту России Владимиру Путину министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Путин в рамках рабочей поездки в Магадан собрал совещание, посвященное вопросам развития города.
"Учитывая высокий интерес и вовлеченность жителей в работу по реализации мастер-планов, ряд регионов Дальнего Востока работает над выпуском специальных народных облигаций, чтобы люди могли финансово участвовать в проектах развития городов, при этом получая рыночную доходность. В 2025 году четыре региона планируют такие выпуски общим объемом 2,2 миллиарда рублей", - сказал Чекунков.
﻿Путин провел встречу с главой Магаданской области
Экономика Дальний Восток Россия Алексей Чекунков Владимир Путин
 
 
