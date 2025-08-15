https://ria.ru/20250815/dalniy_vostok-2035582192.html
В 2025 году четыре региона Дальнего Востока выпустят народные облигации
В 2025 году четыре региона Дальнего Востока выпустят народные облигации - РИА Новости, 15.08.2025
В 2025 году четыре региона Дальнего Востока выпустят народные облигации
Четыре региона Дальнего Востока планируют в 2025 году выпустить специальные народные облигации общим объемом 2,2 миллиарда рублей, сообщил президенту России... РИА Новости, 15.08.2025
экономика
дальний восток
россия
алексей чекунков
владимир путин
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четыре региона Дальнего Востока планируют в 2025 году выпустить специальные народные облигации общим объемом 2,2 миллиарда рублей, сообщил президенту России Владимиру Путину министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Путин в рамках рабочей поездки в Магадан собрал совещание, посвященное вопросам развития города. "Учитывая высокий интерес и вовлеченность жителей в работу по реализации мастер-планов, ряд регионов Дальнего Востока работает над выпуском специальных народных облигаций, чтобы люди могли финансово участвовать в проектах развития городов, при этом получая рыночную доходность. В 2025 году четыре региона планируют такие выпуски общим объемом 2,2 миллиарда рублей", - сказал Чекунков.
дальний восток
россия
В 2025 году четыре региона Дальнего Востока выпустят народные облигации
