В Чувашии будут судить подростков за осквернение Вечного огня - РИА Новости, 15.08.2025
15:50 15.08.2025
В Чувашии будут судить подростков за осквернение Вечного огня
В Чувашии будут судить подростков за осквернение Вечного огня
происшествия
россия
чебоксары
следственный комитет россии (ск рф)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Трое подростков 16-17 лет, грызшие семечки и плевавшие в Вечный огонь, предстанут перед судом за осквернение символа воинской славы, сообщила прокуратура Чувашии. "Вечером 5 апреля подростки, находясь в Мемориальном парке "Победа" в Чебоксарах, несмотря на замечания посетителей, цинично пренебрегая нормами морали и нравственности, расположились возле постамента монумента в честь воинов-чебоксарцев, погибших в Великой Отечественной войне, и стали публично распивать алкогольные напитки, грызть семена подсолнечника, сплевывать и бросать скорлупу от них в чашу с Вечным огнем", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Чувашии, троим чебоксарцам в возрасте 16 и 17 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, группой лиц). "Следователем собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Чувашии. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу", - добавляет СУСК.
происшествия, россия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии будут судить подростков за осквернение Вечного огня

В Чувашии будут судить подростков, грызших семечки и плевавших в Вечный огонь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Трое подростков 16-17 лет, грызшие семечки и плевавшие в Вечный огонь, предстанут перед судом за осквернение символа воинской славы, сообщила прокуратура Чувашии.
"Вечером 5 апреля подростки, находясь в Мемориальном парке "Победа" в Чебоксарах, несмотря на замечания посетителей, цинично пренебрегая нормами морали и нравственности, расположились возле постамента монумента в честь воинов-чебоксарцев, погибших в Великой Отечественной войне, и стали публично распивать алкогольные напитки, грызть семена подсолнечника, сплевывать и бросать скорлупу от них в чашу с Вечным огнем", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Чувашии, троим чебоксарцам в возрасте 16 и 17 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, группой лиц).
"Следователем собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Чувашии. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу", - добавляет СУСК.
Тульский облсуд вынес приговор азербайджанцу, осквернившему Вечный огонь
5 августа, 20:58
5 августа, 20:58
 
ПроисшествияРоссияЧебоксарыСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
