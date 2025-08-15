https://ria.ru/20250815/chuvashija-2035552605.html
В Чувашии будут судить подростков за осквернение Вечного огня
В Чувашии будут судить подростков за осквернение Вечного огня - РИА Новости, 15.08.2025
В Чувашии будут судить подростков за осквернение Вечного огня
Трое подростков 16-17 лет, грызшие семечки и плевавшие в Вечный огонь, предстанут перед судом за осквернение символа воинской славы, сообщила прокуратура... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:50:00+03:00
2025-08-15T15:50:00+03:00
2025-08-15T15:50:00+03:00
происшествия
россия
чебоксары
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155570/29/1555702987_0:125:3195:1922_1920x0_80_0_0_b9a61e6f630e95476a0f0046e16bd9c5.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Трое подростков 16-17 лет, грызшие семечки и плевавшие в Вечный огонь, предстанут перед судом за осквернение символа воинской славы, сообщила прокуратура Чувашии. "Вечером 5 апреля подростки, находясь в Мемориальном парке "Победа" в Чебоксарах, несмотря на замечания посетителей, цинично пренебрегая нормами морали и нравственности, расположились возле постамента монумента в честь воинов-чебоксарцев, погибших в Великой Отечественной войне, и стали публично распивать алкогольные напитки, грызть семена подсолнечника, сплевывать и бросать скорлупу от них в чашу с Вечным огнем", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Чувашии, троим чебоксарцам в возрасте 16 и 17 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, группой лиц). "Следователем собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Чувашии. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу", - добавляет СУСК.
https://ria.ru/20250805/prigovor-2033569754.html
россия
чебоксары
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155570/29/1555702987_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_a8e08d367be9183ee49f05094d08c609.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии будут судить подростков за осквернение Вечного огня
В Чувашии будут судить подростков, грызших семечки и плевавших в Вечный огонь