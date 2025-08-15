https://ria.ru/20250815/bolezn-2035475585.html

Четвертый человек умер от "болезни легионеров" в Нью-Йорке

15.08.2025

Четвертый человек умер от "болезни легионеров" в Нью-Йорке

Четвертый человек скончался от легионеллеза, также называемого "болезнью легионеров", в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местных чиновников.

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четвертый человек скончался от легионеллеза, также называемого "болезнью легионеров", в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местных чиновников. "Четвертый человек скончался в связи со вспышкой болезни легионеров в Нью-Йорке", - указывает телеканал. Отмечается, что бактерию, вызывающую заболевание, нашли в 12 градирнях на 10 зданиях, включая городскую больницу и еще одну клинику. По этим данным, меры по борьбе с бактерией были приняты на 11 из градирней, последняя должна быть обеззаражена в пятницу. Ранее газета New York Post сообщала, что власти Нью-Йорка начали расследование после выявления случаев заражения легионеллезом на Манхэттене.

