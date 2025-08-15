Рейтинг@Mail.ru
Четвертый человек умер от "болезни легионеров" в Нью-Йорке - РИА Новости, 15.08.2025
11:25 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/bolezn-2035475585.html
Четвертый человек умер от "болезни легионеров" в Нью-Йорке
Четвертый человек скончался от легионеллеза, также называемого "болезнью легионеров", в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местных чиновников. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четвертый человек скончался от легионеллеза, также называемого "болезнью легионеров", в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местных чиновников. "Четвертый человек скончался в связи со вспышкой болезни легионеров в Нью-Йорке", - указывает телеканал. Отмечается, что бактерию, вызывающую заболевание, нашли в 12 градирнях на 10 зданиях, включая городскую больницу и еще одну клинику. По этим данным, меры по борьбе с бактерией были приняты на 11 из градирней, последняя должна быть обеззаражена в пятницу. Ранее газета New York Post сообщала, что власти Нью-Йорка начали расследование после выявления случаев заражения легионеллезом на Манхэттене.
© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четвертый человек скончался от легионеллеза, также называемого "болезнью легионеров", в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местных чиновников.
"Четвертый человек скончался в связи со вспышкой болезни легионеров в Нью-Йорке", - указывает телеканал.
Отмечается, что бактерию, вызывающую заболевание, нашли в 12 градирнях на 10 зданиях, включая городскую больницу и еще одну клинику. По этим данным, меры по борьбе с бактерией были приняты на 11 из градирней, последняя должна быть обеззаражена в пятницу.
Ранее газета New York Post сообщала, что власти Нью-Йорка начали расследование после выявления случаев заражения легионеллезом на Манхэттене.
