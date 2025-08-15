Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ совершили новую атаку на Белгород - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 15.08.2025 (обновлено: 16:27 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/bespilotniki-2035562263.html
Беспилотники ВСУ совершили новую атаку на Белгород
Беспилотники ВСУ совершили новую атаку на Белгород - РИА Новости, 15.08.2025
Беспилотники ВСУ совершили новую атаку на Белгород
Беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали предприятие и социальный объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T16:18:00+03:00
2025-08-15T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035564679_1:0:1260:708_1920x0_80_0_0_711d281dd80b7b78d7aed9bfd40a8501.jpg
ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали предприятие и социальный объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгород. Предварительно, пострадавших нет. Один беспилотник ударил по территории предприятия — повреждены остекление и кровля производственного цеха. Второй БПЛА атаковал социальный объект — повреждён фасад", - говорится в сообщении. По словам Гладкова, обломки сбитого в Белгороде БПЛА повредили кровлю и фасад многоквартирного дома, а также четыре автомобиля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035564679_158:0:1102:708_1920x0_80_0_0_3c5dfb7cdc41eb626332fef6593ebe18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Беспилотники ВСУ совершили новую атаку на Белгород

Гладков: беспилотники ВСУ атаковали предприятие и социальный объект в Белгороде

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали предприятие и социальный объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгород. Предварительно, пострадавших нет. Один беспилотник ударил по территории предприятия — повреждены остекление и кровля производственного цеха. Второй БПЛА атаковал социальный объект — повреждён фасад", - говорится в сообщении.
По словам Гладкова, обломки сбитого в Белгороде БПЛА повредили кровлю и фасад многоквартирного дома, а также четыре автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала