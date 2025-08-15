https://ria.ru/20250815/bespilotniki-2035562263.html

Беспилотники ВСУ совершили новую атаку на Белгород

Беспилотники ВСУ совершили новую атаку на Белгород - РИА Новости, 15.08.2025

Беспилотники ВСУ совершили новую атаку на Белгород

Беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали предприятие и социальный объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T16:18:00+03:00

2025-08-15T16:18:00+03:00

2025-08-15T16:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035564679_1:0:1260:708_1920x0_80_0_0_711d281dd80b7b78d7aed9bfd40a8501.jpg

ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали предприятие и социальный объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгород. Предварительно, пострадавших нет. Один беспилотник ударил по территории предприятия — повреждены остекление и кровля производственного цеха. Второй БПЛА атаковал социальный объект — повреждён фасад", - говорится в сообщении. По словам Гладкова, обломки сбитого в Белгороде БПЛА повредили кровлю и фасад многоквартирного дома, а также четыре автомобиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины