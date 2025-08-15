https://ria.ru/20250815/bespilotniki-2035562263.html
Беспилотники ВСУ совершили новую атаку на Белгород
2025-08-15T16:18:00+03:00
2025-08-15T16:18:00+03:00
2025-08-15T16:27:00+03:00
ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали предприятие и социальный объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгород. Предварительно, пострадавших нет. Один беспилотник ударил по территории предприятия — повреждены остекление и кровля производственного цеха. Второй БПЛА атаковал социальный объект — повреждён фасад", - говорится в сообщении. По словам Гладкова, обломки сбитого в Белгороде БПЛА повредили кровлю и фасад многоквартирного дома, а также четыре автомобиля.
