Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/bespilotniki-2035440571.html
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 15.08.2025
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменили в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T08:42:00+03:00
2025-08-15T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg
САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что на территории региона введена опасности атаки БПЛА, которая продлилась около пяти часов. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - указано в приложении МЧС России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857a73ea1386011e080649191bffa1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников

МЧС сообщило об отмене беспилотной опасности в Самарской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили в Самарской области, говорится в приложении МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщали, что на территории региона введена опасности атаки БПЛА, которая продлилась около пяти часов.
"Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - указано в приложении МЧС России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСамарская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала