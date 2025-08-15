https://ria.ru/20250815/bespilotniki-2035440571.html
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 15.08.2025
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменили в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T08:42:00+03:00
2025-08-15T08:42:00+03:00
2025-08-15T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg
САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что на территории региона введена опасности атаки БПЛА, которая продлилась около пяти часов. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - указано в приложении МЧС России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857a73ea1386011e080649191bffa1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников
МЧС сообщило об отмене беспилотной опасности в Самарской области