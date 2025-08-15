https://ria.ru/20250815/bespilotniki-2035440571.html

В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников

САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что на территории региона введена опасности атаки БПЛА, которая продлилась около пяти часов. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - указано в приложении МЧС России.

Ольга Фомченкова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

