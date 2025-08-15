https://ria.ru/20250815/bespilotniki-2035416502.html

В Пензенской области объявили беспилотную опасность

специальная военная операция на украине

пензенская область

олег мельниченко

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, введены ограничения в работе мобильного интернета, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал он в Telegram-канале.

