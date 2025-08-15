https://ria.ru/20250815/belorussija-2035655775.html

В Белоруссии готовят обоснование строительства второй АЭС

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Подготовка обоснования целесообразности строительства второй атомной электростанции в Белоруссии или третьего блока на уже построенной АЭС находится в завершающей стадии, сообщил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз в интервью телеканалу ОНТ. Первая в Белоруссии АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт построена в городе Островце Гродненской области. "Сооружение Белорусской АЭС – это один из самых масштабных проектов, который был реализован в период независимости нашего государства. И на настоящий момент вся страна и энергетика страны на себе ощущают, что это эффект от того, что эта станция работает. В целом наша станция позволяет сегодня закрывать порядка 40% потребностей всей страны в электрической энергии", - сказал Мороз. По его словам, потребление электроэнергии растет, и Белоруссия в 2024 году установила рекорд - 43,2 миллиарда киловатт-часов. "Глава государства поставил перед нами серьезную задачу подготовить технико-экономическое обоснование на тему того, как дальше энергетика должна развиваться. То есть будем ли мы делать ставку на атомную энергетику, либо мы будем использовать какие-то другие альтернативные источники энергии, чтобы удовлетворять возрастающий спрос. На настоящий момент технико-экономическое обоснование находится в завершающей стадии", - сказал министр. По его словам, специалисты видят "совершенно очевидные позитивные моменты" от того, что атомная электростанция интегрирована в белорусскую энергосистему. "Самый главный ее очевидный плюс, что это не сиюминутное решение, это долгосрочный проект. Например, для Белорусской АЭС срок эксплуатации - 60 лет с возможным продлением его до 100 лет. Понимая этот аспект, мы говорим о том, что в целом энергетика должна развиваться с ориентировкой на атомную энергетику", - сказал Мороз. Он сообщил, что есть варианты как установки третьего энергоблока, так и сооружения еще одной АЭС. "Мы рассматриваем по сути два принципиальных разных варианта. Один - это добавление еще одного блока 1200 мегаватт на территорию Белорусской атомной электростанции. И позитивные моменты у такого решения в первую очередь связаны с тем, что инфраструктура для еще одного блока здесь создана. Есть еще одно альтернативное решение. Это сооружение новой атомной электростанции где-то на отдельной территории. У этого решения тоже есть свои плюсы, потому что это будет большего объема генерация", - сказал министр. По его словам, все эти параметры в рамках технико-экономического обоснования сравниваются между собой. "В ближайшее время будет доложено на уровень правительства, и потом на уровень президента для того, чтобы принимать решение", - сообщил он.

