ВСУ атаковали центр Белгорода, есть пострадавшие

15.08.2025
Украинские войска атаковали центр Белгорода, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Белгорода, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Целенаправленные атаки ВСУ на Белгород продолжаются. Ранены два мирных жителя. Двое мужчин получили ранения в результате удара беспилотника по центру города", — написал он.По его словам, у одного пострадавшего проникающее ранение живота, его состояние оценивают как тяжелое, у второго осколочные ранения ног, их доставляют в областную клиническую больницу.Гладков рассказал о других последствиях атаки:С августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

