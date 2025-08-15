Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали центр Белгорода, есть пострадавшие
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 15.08.2025 (обновлено: 08:55 15.08.2025)
ВСУ атаковали центр Белгорода, есть пострадавшие
Украинские войска атаковали центр Белгорода, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Белгорода, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Целенаправленные атаки ВСУ на Белгород продолжаются. Ранены два мирных жителя. Двое мужчин получили ранения в результате удара беспилотника по центру города", — написал он.По его словам, у одного пострадавшего проникающее ранение живота, его состояние оценивают как тяжелое, у второго осколочные ранения ног, их доставляют в областную клиническую больницу.Гладков рассказал о других последствиях атаки:С августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Специальная военная операция на Украине
 
 
