ВСУ атаковали центр Белгорода, есть пострадавшие
2025-08-15T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
россия
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Белгорода, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Целенаправленные атаки ВСУ на Белгород продолжаются. Ранены два мирных жителя. Двое мужчин получили ранения в результате удара беспилотника по центру города", — написал он.По его словам, у одного пострадавшего проникающее ранение живота, его состояние оценивают как тяжелое, у второго осколочные ранения ног, их доставляют в областную клиническую больницу.Гладков рассказал о других последствиях атаки:С августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
белгород
россия
