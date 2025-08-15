Рейтинг@Mail.ru
17:09 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/bank-2035580787.html
НОВИКОМ нарастил ипотечный портфель на 17,4% за 7 месяцев
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. За первые семь месяцев текущего года НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг госкорпорации "Ростех") нарастил портфель ипотечных кредитов на 17,4%, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Банк растет быстрее рынка по ипотеке в 8,6 раз. Таким показателям способствовали, в том числе процентные ставки и размер первоначального взноса. В числе наиболее востребованных программ – "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека", а также собственные эксклюзивные программы. География клиентов, оформивших ипотеку в НОВИКОМе, совпадает с производственными площадками "Ростеха" и охватывает регионы от Калининграда до Приморья. В 2025 году, помимо столичных жителей, наиболее активно ипотечные кредиты оформляют в Санкт-Петербурге, Уфе, Туле, Улан-Удэ, Арсеньеве (Приморский край) и Жуковском (Московская область). "Одним из приоритетов деятельности НОВИКОМа, как опорного банка российской промышленности, является повышение доступности жилья для сотрудников предприятий, в первую очередь входящих в госкорпорацию "Ростех". Для достижения цели мы активно работаем с государственными льготными программами и внедряем собственные ипотечные продукты", - отметил старший вице-президент банка Дмитрий Криштопа.
Логотип НОВИКОМ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Прибыль НОВИКОМА за I полугодие 2025 года выросла до 14,5 млрд рублей
12 августа, 12:42
 
Ростех
 
 
