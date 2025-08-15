https://ria.ru/20250815/bank-2035580787.html
НОВИКОМ нарастил ипотечный портфель на 17,4% за 7 месяцев
НОВИКОМ нарастил ипотечный портфель на 17,4% за 7 месяцев - РИА Новости, 15.08.2025
НОВИКОМ нарастил ипотечный портфель на 17,4% за 7 месяцев
За первые семь месяцев текущего года НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг госкорпорации "Ростех") нарастил портфель... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:09:00+03:00
2025-08-15T17:09:00+03:00
2025-08-15T17:09:00+03:00
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_0:283:2400:1633_1920x0_80_0_0_538ff797ae0c18889f0fbc3e01a2bad3.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. За первые семь месяцев текущего года НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг госкорпорации "Ростех") нарастил портфель ипотечных кредитов на 17,4%, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Банк растет быстрее рынка по ипотеке в 8,6 раз. Таким показателям способствовали, в том числе процентные ставки и размер первоначального взноса. В числе наиболее востребованных программ – "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека", а также собственные эксклюзивные программы. География клиентов, оформивших ипотеку в НОВИКОМе, совпадает с производственными площадками "Ростеха" и охватывает регионы от Калининграда до Приморья. В 2025 году, помимо столичных жителей, наиболее активно ипотечные кредиты оформляют в Санкт-Петербурге, Уфе, Туле, Улан-Удэ, Арсеньеве (Приморский край) и Жуковском (Московская область). "Одним из приоритетов деятельности НОВИКОМа, как опорного банка российской промышленности, является повышение доступности жилья для сотрудников предприятий, в первую очередь входящих в госкорпорацию "Ростех". Для достижения цели мы активно работаем с государственными льготными программами и внедряем собственные ипотечные продукты", - отметил старший вице-президент банка Дмитрий Криштопа.
https://ria.ru/20250812/novikom-2034769068.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_124:0:2400:1707_1920x0_80_0_0_2f67c66aad32c34a23a2ec7d7ec89041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех
НОВИКОМ нарастил ипотечный портфель на 17,4% за 7 месяцев
НОВИКОМ нарастил ипотечный портфель на 17,4% за с начала года
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. За первые семь месяцев текущего года НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг госкорпорации "Ростех") нарастил портфель ипотечных кредитов на 17,4%, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Банк растет быстрее рынка по ипотеке в 8,6 раз. Таким показателям способствовали, в том числе процентные ставки и размер первоначального взноса.
В числе наиболее востребованных программ – "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека", а также собственные эксклюзивные программы.
География клиентов, оформивших ипотеку в НОВИКОМе, совпадает с производственными площадками "Ростеха" и охватывает регионы от Калининграда до Приморья. В 2025 году, помимо столичных жителей, наиболее активно ипотечные кредиты оформляют в Санкт-Петербурге, Уфе, Туле, Улан-Удэ, Арсеньеве (Приморский край) и Жуковском (Московская область).
"Одним из приоритетов деятельности НОВИКОМа, как опорного банка российской промышленности, является повышение доступности жилья для сотрудников предприятий, в первую очередь входящих в госкорпорацию "Ростех". Для достижения цели мы активно работаем с государственными льготными программами и внедряем собственные ипотечные продукты", - отметил старший вице-президент банка Дмитрий Криштопа.