Эксперт рассказал, как быстро Россия и США могут возобновить авиасообщение

Эксперт рассказал, как быстро Россия и США могут возобновить авиасообщение - РИА Новости, 15.08.2025

Эксперт рассказал, как быстро Россия и США могут возобновить авиасообщение

Россия и США технически могут возобновить авиасообщение за одну-две недели в случае принятия соответствующего решения, однако для этого необходимо снятие... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия и США технически могут возобновить авиасообщение за одну-две недели в случае принятия соответствующего решения, однако для этого необходимо снятие санкций и наличие стабильного пассажиропотока, заявил РИА Новости основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. "Для того чтобы запустить какой-то рейс, открыть, допустим, продажи - это можно сделать даже за неделю - за две до начала полетов соответственно. За это время можно там все согласовать. Но здесь вопрос не в том, что принципиально может какое-то быть принято решение о возобновлении авиасообщения, здесь гораздо все сложнее ", - сказал Шатилин, отвечая на вопрос о возможных сроках возобновления авиарейсов между РФ и США. Помимо закрытого воздушного пространства стран друг для друга, эксперт назвал еще ряд сложностей для начала полетов. "Чтобы наши самолеты могли летать туда, а их самолеты сюда, нужно, чтобы не было санкций, которые блокируют взаиморасчеты", - сказал он. Если санкции не снимут, то российские и американские авиакомпании не смогут платить за аэронавигационное и наземное обслуживание, за топливо. "Чтобы авиасообщение было возобновлено, нужно соответственно снимать эти санкции… Дальше вопросы уже чисто организационные, потому что никаких там особенных сложностей нет", - сказал Шатилин. По его мнению, в случае возобновления авиасообщения рациональнее будет начинать полеты в рамках зимнего расписания, поскольку для полетов требуется не только разрешение на выполнение рейсов, но и стабильный пассажиропоток. "На пассажиропоток могут также повлиять сложности с получением американской визы в России. У нас нужно опять же восстанавливать все консульские дела. Поэтому так вот чтобы это прям быстро произошло, я в этом не уверен", - подвел итог Шатилин. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в июне в ходе ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года. В свою очередь глава Росавиации Дмитрий Ядров в июне говорил, что в случае возобновления прямого авиасообщения с США важно, чтобы в отношении самолетов российских авиакомпаний не было никаких санкций.

