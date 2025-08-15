Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как быстро Россия и США могут возобновить авиасообщение
12:56 15.08.2025
Эксперт рассказал, как быстро Россия и США могут возобновить авиасообщение
Эксперт рассказал, как быстро Россия и США могут возобновить авиасообщение
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия и США технически могут возобновить авиасообщение за одну-две недели в случае принятия соответствующего решения, однако для этого необходимо снятие санкций и наличие стабильного пассажиропотока, заявил РИА Новости основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. "Для того чтобы запустить какой-то рейс, открыть, допустим, продажи - это можно сделать даже за неделю - за две до начала полетов соответственно. За это время можно там все согласовать. Но здесь вопрос не в том, что принципиально может какое-то быть принято решение о возобновлении авиасообщения, здесь гораздо все сложнее ", - сказал Шатилин, отвечая на вопрос о возможных сроках возобновления авиарейсов между РФ и США. Помимо закрытого воздушного пространства стран друг для друга, эксперт назвал еще ряд сложностей для начала полетов. "Чтобы наши самолеты могли летать туда, а их самолеты сюда, нужно, чтобы не было санкций, которые блокируют взаиморасчеты", - сказал он. Если санкции не снимут, то российские и американские авиакомпании не смогут платить за аэронавигационное и наземное обслуживание, за топливо. "Чтобы авиасообщение было возобновлено, нужно соответственно снимать эти санкции… Дальше вопросы уже чисто организационные, потому что никаких там особенных сложностей нет", - сказал Шатилин. По его мнению, в случае возобновления авиасообщения рациональнее будет начинать полеты в рамках зимнего расписания, поскольку для полетов требуется не только разрешение на выполнение рейсов, но и стабильный пассажиропоток. "На пассажиропоток могут также повлиять сложности с получением американской визы в России. У нас нужно опять же восстанавливать все консульские дела. Поэтому так вот чтобы это прям быстро произошло, я в этом не уверен", - подвел итог Шатилин. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в июне в ходе ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года. В свою очередь глава Росавиации Дмитрий Ядров в июне говорил, что в случае возобновления прямого авиасообщения с США важно, чтобы в отношении самолетов российских авиакомпаний не было никаких санкций.
Эксперт рассказал, как быстро Россия и США могут возобновить авиасообщение

Самолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия и США технически могут возобновить авиасообщение за одну-две недели в случае принятия соответствующего решения, однако для этого необходимо снятие санкций и наличие стабильного пассажиропотока, заявил РИА Новости основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
"Для того чтобы запустить какой-то рейс, открыть, допустим, продажи - это можно сделать даже за неделю - за две до начала полетов соответственно. За это время можно там все согласовать. Но здесь вопрос не в том, что принципиально может какое-то быть принято решение о возобновлении авиасообщения, здесь гораздо все сложнее ", - сказал Шатилин, отвечая на вопрос о возможных сроках возобновления авиарейсов между РФ и США.
Помимо закрытого воздушного пространства стран друг для друга, эксперт назвал еще ряд сложностей для начала полетов. "Чтобы наши самолеты могли летать туда, а их самолеты сюда, нужно, чтобы не было санкций, которые блокируют взаиморасчеты", - сказал он.
Если санкции не снимут, то российские и американские авиакомпании не смогут платить за аэронавигационное и наземное обслуживание, за топливо. "Чтобы авиасообщение было возобновлено, нужно соответственно снимать эти санкции… Дальше вопросы уже чисто организационные, потому что никаких там особенных сложностей нет", - сказал Шатилин.
По его мнению, в случае возобновления авиасообщения рациональнее будет начинать полеты в рамках зимнего расписания, поскольку для полетов требуется не только разрешение на выполнение рейсов, но и стабильный пассажиропоток.
"На пассажиропоток могут также повлиять сложности с получением американской визы в России. У нас нужно опять же восстанавливать все консульские дела. Поэтому так вот чтобы это прям быстро произошло, я в этом не уверен", - подвел итог Шатилин.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в июне в ходе ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.
В свою очередь глава Росавиации Дмитрий Ядров в июне говорил, что в случае возобновления прямого авиасообщения с США важно, чтобы в отношении самолетов российских авиакомпаний не было никаких санкций.
Аляска готовится к исторической встрече Путина и Трампа
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда Россия, вылетевший из московского аэропорта Внуково, прибыл в Международный аэропорт Анкоридж имени Теда Стивенса

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 12
Журналисты кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовятся к российско-американским переговорам

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 12
Подготовка ко встрече президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в Анкоридже, штат Аляска

© AP Photo / Jae C. Hong
3 из 12
Журналист кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовится к российско-американским переговорам

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 12
Журналисты у военной базы США Эльмендорф-Ричардсон (JBER) в Анкоридже, штат Аляска

© AP Photo / Jae C. Hong
5 из 12
Журналист кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовится к российско-американским переговорам

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 12
Сотрудник полиции у памятника первым поселенцам Аляски на набережной Чены и площади Голден Харт в городе Фэрбанкс на Аляске

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
7 из 12
Журналист кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center, где представители СМИ готовятся к российско-американским переговорам

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 12
Контрольно-пропускной пункт (КПП) военной базы США Эльмендорф-Ричардсон (JBER) в Анкоридже на Аляске

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 12
Сотрудники правоохранительных органов у спортивной арены Airlines Center, где журналисты кремлевского пула готовятся к российско-американским переговорам

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 12
Журналисты кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовятся к российско-американским переговорам

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 12
Самолет Ил-96-300 специального летного отряда Россия в аэропорту Анкориджа

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Заголовок открываемого материала