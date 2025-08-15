Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на Камчатке погибли два человека
05:53 15.08.2025 (обновлено: 06:04 15.08.2025)
В ДТП на Камчатке погибли два человека
происшествия
камчатский край
елизовский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля "Волга" с опорой освещения на объездной трассе "Морпорт-Аэропорт" в Камчатском крае, сообщает прокуратура Камчатского края. "Двадцативосьмилетний водитель автомобиля "Волга" не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на световую опору. Мужчина и его 24-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - сообщили в надзорном ведомстве. Авария произошла в ночное время. Елизовская городская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП. "Прокуратура даст оценку реализации ОМВД России по Елизовскому району мероприятий по снижению аварийности на дорогах", - добавили в ведомстве.
происшествия, камчатский край, елизовский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Камчатский край, Елизовский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Автомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля "Волга" с опорой освещения на объездной трассе "Морпорт-Аэропорт" в Камчатском крае, сообщает прокуратура Камчатского края.
"Двадцативосьмилетний водитель автомобиля "Волга" не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на световую опору. Мужчина и его 24-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - сообщили в надзорном ведомстве.
Авария произошла в ночное время. Елизовская городская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП.
"Прокуратура даст оценку реализации ОМВД России по Елизовскому району мероприятий по снижению аварийности на дорогах", - добавили в ведомстве.
ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2025 году
ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2025 году
14 августа, 16:00
 
