В ДТП на Камчатке погибли два человека
2025-08-15T05:53:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля "Волга" с опорой освещения на объездной трассе "Морпорт-Аэропорт" в Камчатском крае, сообщает прокуратура Камчатского края. "Двадцативосьмилетний водитель автомобиля "Волга" не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на световую опору. Мужчина и его 24-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - сообщили в надзорном ведомстве. Авария произошла в ночное время. Елизовская городская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП. "Прокуратура даст оценку реализации ОМВД России по Елизовскому району мероприятий по снижению аварийности на дорогах", - добавили в ведомстве.
