https://ria.ru/20250815/avariya-2035429603.html

В ДТП на Камчатке погибли два человека

В ДТП на Камчатке погибли два человека - РИА Новости, 15.08.2025

В ДТП на Камчатке погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения автомобиля "Волга" с опорой освещения на объездной трассе "Морпорт-Аэропорт" в Камчатском крае, сообщает... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T05:53:00+03:00

2025-08-15T05:53:00+03:00

2025-08-15T06:04:00+03:00

происшествия

камчатский край

елизовский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля "Волга" с опорой освещения на объездной трассе "Морпорт-Аэропорт" в Камчатском крае, сообщает прокуратура Камчатского края. "Двадцативосьмилетний водитель автомобиля "Волга" не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на световую опору. Мужчина и его 24-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - сообщили в надзорном ведомстве. Авария произошла в ночное время. Елизовская городская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП. "Прокуратура даст оценку реализации ОМВД России по Елизовскому району мероприятий по снижению аварийности на дорогах", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250814/dtp-2035300423.html

камчатский край

елизовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатский край, елизовский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)