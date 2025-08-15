Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Центра" уничтожили орудие ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 15.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 15.08.2025
Бойцы "Центра" уничтожили орудие ВСУ на Красноармейском направлении
Бойцы "Центра" уничтожили орудие ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили орудие ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 15.08.2025
ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили орудие ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" артиллерийского соединения группировки войск "Центр" уничтожил пушку 2С7 "Пион" ВСУ на красноармейском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие заняли огневую позицию, перевели боевую машину в боевое положение и осколочно-фугасными снарядами уничтожили вражескую установку на дальности свыше 20 километров.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили орудие ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчет самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" артиллерийского соединения группировки войск "Центр" уничтожил пушку 2С7 "Пион" ВСУ на красноармейском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что военнослужащие заняли огневую позицию, перевели боевую машину в боевое положение и осколочно-фугасными снарядами уничтожили вражескую установку на дальности свыше 20 километров.
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Операторы дронов ВС России уничтожают логистику ВСУ в Запорожской области
14 августа, 20:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
