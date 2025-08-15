https://ria.ru/20250815/artilleristy-2035427101.html
Бойцы "Центра" уничтожили орудие ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили орудие ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 15.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили орудие ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" артиллерийского соединения группировки войск "Центр" уничтожил пушку 2С7 "Пион" ВСУ на красноармейском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие заняли огневую позицию, перевели боевую машину в боевое положение и осколочно-фугасными снарядами уничтожили вражескую установку на дальности свыше 20 километров.
красноармейск
