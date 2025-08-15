Рейтинг@Mail.ru
Защита Карапетяна надеется на восстановление правосудия в Армении
09:13 15.08.2025 (обновлено: 09:14 15.08.2025)
Защита Карапетяна надеется на восстановление правосудия в Армении
2025-08-15T09:13:00+03:00
2025-08-15T09:14:00+03:00
в мире
армения
ереван
россия
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
преследование карапетяна в армении
ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости. Решение суда в Ереване о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна показало, что в Армении нет правосудия, но оно будет восстановлено, говорится в заявлении совета по защите прав бизнесмена. В пятницу утром суд в Армении продлил на два месяца арест Карапетяна, который был заключен под стражу 18 июня. Защита предпринимателя считает обвинения абсурдными. "Сегодняшнее нелогичное решение антикоррупционного суда показало, что в Армении нет правосудия. Но мы обязательно его восстановим. Судьи будут свободны в своей профессиональной деятельности и будут руководствоваться не страхом, а исключительно законами", - говорится в заявлении совета. Там выражается благодарность сторонникам Карапетяна, которые пришли к зданию суда, чтоб поддержать его. "В любом случае, все наши планы остаются в силе. В конце августа стартует движение Самвела Карапетяна "По-своему", деятельность которого, несомненно, откроет новую, давно ожидаемую страницу в истории нашей страны", - говорится в заявлении. Создание политической силы предприниматель анонсировал еще в июле. Название выбрано не случайно: Карапетян был арестован из-за заявления, что он защитит Армянскую апостольскую церковь "По-своему". Карапетян ранее заявлял, что цели движения - развивать экономику, создать реальные возможности для бизнеса, укрепить семейные и национальные ценности, восстановить репутацию Армении как надежного партнера, обеспечить достойное право на жизнь для жителей Карабаха, вернуть молодежи веру в будущее, развивая систему образования, а также сохранить и защитить церковь. Он добавил, что движение "По-своему" станет той основой, на которой сформируется новая политическая сила: сила, в которой все сегодня нуждаются. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская
армения
ереван
россия
в мире, армения, ереван, россия, самвел карапетян, никол пашинян, ташир , преследование карапетяна в армении
В мире, Армения, Ереван, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении
ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости. Решение суда в Ереване о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна показало, что в Армении нет правосудия, но оно будет восстановлено, говорится в заявлении совета по защите прав бизнесмена.
В пятницу утром суд в Армении продлил на два месяца арест Карапетяна, который был заключен под стражу 18 июня. Защита предпринимателя считает обвинения абсурдными.
"Сегодняшнее нелогичное решение антикоррупционного суда показало, что в Армении нет правосудия. Но мы обязательно его восстановим. Судьи будут свободны в своей профессиональной деятельности и будут руководствоваться не страхом, а исключительно законами", - говорится в заявлении совета. Там выражается благодарность сторонникам Карапетяна, которые пришли к зданию суда, чтоб поддержать его.
"В любом случае, все наши планы остаются в силе. В конце августа стартует движение Самвела Карапетяна "По-своему", деятельность которого, несомненно, откроет новую, давно ожидаемую страницу в истории нашей страны", - говорится в заявлении.
Создание политической силы предприниматель анонсировал еще в июле. Название выбрано не случайно: Карапетян был арестован из-за заявления, что он защитит Армянскую апостольскую церковь "По-своему".
Карапетян ранее заявлял, что цели движения - развивать экономику, создать реальные возможности для бизнеса, укрепить семейные и национальные ценности, восстановить репутацию Армении как надежного партнера, обеспечить достойное право на жизнь для жителей Карабаха, вернуть молодежи веру в будущее, развивая систему образования, а также сохранить и защитить церковь. Он добавил, что движение "По-своему" станет той основой, на которой сформируется новая политическая сила: сила, в которой все сегодня нуждаются.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская
В мире, Армения, Ереван, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир, Преследование Карапетяна в Армении
 
 
