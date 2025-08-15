https://ria.ru/20250815/arkhitektor-2035535562.html
Архитектор: облик дома-книжки будет отражен в проекте кластера
Архитектор: облик дома-книжки будет отражен в проекте кластера - РИА Новости, 15.08.2025
Архитектор: облик дома-книжки будет отражен в проекте кластера
Каждая из концепций, предложенная для реализации проекта на месте дома-книжки, известного как бывшего здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), учитывает... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Каждая из концепций, предложенная для реализации проекта на месте дома-книжки, известного как бывшего здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), учитывает архитектуру этого строения, считает гендиректор архбюро "Мастер’c План" Юлия Зубарик.Ранее на портале "Активный гражданин" открылось голосование, с помощью которого москвичи смогут выбрать архитектурную концепцию будущего комплекса зданий на месте СЭВ. Всего их три, в том числе один из вариантов дополняет дом-книжку высотным зданием."Дом-книжка всегда был очень узнаваемой частью панорамы Нового Арбата. Здание существовало с 1970-х годов, поэтому его образ стал одним из самых знаковых символов московского модернизма. Выбор архитектурной концепции с помощью активных граждан позволит сформировать пространство, которое будет отвечать реальным запросам жителей. При этом каждый вариант старается сохранить узнаваемые черты здания СЭВ, интегрируя их в новую архитектурную панораму столицы", - сказала Зубарик.В результате, как отметила она, обновленный комплекс СЭВ "имеет шанс стать примером того, как в условиях плотной городской застройки можно сохранить дух места, придать ему современные функции и наполнить жизнью".Как сообщается на самом "Активном гражданине", комплекс зданий Совета экономической взаимопомощи ждет новая глава. Дом-книжка станет полноценным социокультурным кластером с образовательными, спортивными и культурно-развлекательными объектами."Архитекторы разработали три концепции. Само здание не является предметом охраны и не включено в перечень объектов, подлежащих государственной охране, поэтому были предложены как варианты, подразумевающие его демонтаж и замену на современный проект, так и варианты с сохранением", - отмечается на портале.Ранее сообщалось, что в качестве инвестора в проект привлечена компания "Киевская площадь". В интервью РИА Новости, опубликованном в феврале 2025 года, заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов рассказывал, что концепцию застройки на месте мэрии на Новом Арбате представят в 2025 году.
