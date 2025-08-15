Рейтинг@Mail.ru
В Анкоридже из-за встречи Путина и Трампа забронировали все номера в отелях - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/ankoridzh-2035483853.html
В Анкоридже из-за встречи Путина и Трампа забронировали все номера в отелях
В Анкоридже из-за встречи Путина и Трампа забронировали все номера в отелях - РИА Новости, 15.08.2025
В Анкоридже из-за встречи Путина и Трампа забронировали все номера в отелях
Отели города Анкоридж на Аляске пользуются рекордным спросом в преддверии саммита между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом 15... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T12:00:00+03:00
2025-08-15T12:00:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035462067_0:104:2978:1779_1920x0_80_0_0_e9eec01e30ecd004a2399a0c5c599c3a.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Отели города Анкоридж на Аляске пользуются рекордным спросом в преддверии саммита между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом 15 августа, номера были забронированы в течение нескольких часов после объявления места встречи, сообщила РИА Новости сотрудник отеля Crown Plaza Моника. "Мы никогда такого не видели. Номера в отеле были забронированы в течение нескольких часов после объявления саммита. У нас больше нет места. И так происходит по всему городу. Это совершенно необычно", - сказала она. Платформа бронирования отелей Booking показывает только четыре доступных места по всему городу на ночь с 14 на 15 августа из 56 отелей. Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости сообщил, что российские журналисты, приехавшие в город Анкоридж на Аляске освещать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, разместились в Alaska Airlines Center - многофункциональной арене. Для журналистов подготовили холл со спальными местами, которые представляют собой огороженные ширмами спальные места на двух человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что подготовка саммита в Анкоридже "прошла в весьма и весьма сжатые сроки", тем не менее, она была выполнена, все необходимые параметры соблюдены. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035442943.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка вокруг военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже
Обстановка вокруг военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где уже сегодня пройдет историческая встреча Путина и Трампа, от корреспондента РИА Новости.
2025-08-15T12:00
true
PT0M51S
Холл со спальными местами для российских журналистов на арене Alaska Airlines Center
Российских журналистов, прибывших на Аляску освещать встречу Путина и Трампа, разместили на многофункциональной арене Alaska Airlines Center, передаёт корреспондент РИА Новости. Сотрудникам СМИ выделили холл со спальными местами, которые представляют собой огороженные ширмами "номера" с несколькими койками. В центре есть всё необходимое - душевые, Wi-Fi и указатели на русском.
2025-08-15T12:00
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035462067_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_000ffda6ab0e9fab2b647d62f56fa925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Анкоридже из-за встречи Путина и Трампа забронировали все номера в отелях

В Анкоридже не осталось номеров в отелях накануне саммита Путина и Трампа

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у памятника первым поселенцам Аляски на набережной Чены и площади Голден Харт в городе Фэрбанкс на Аляске
Сотрудник полиции у памятника первым поселенцам Аляски на набережной Чены и площади Голден Харт в городе Фэрбанкс на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Отели города Анкоридж на Аляске пользуются рекордным спросом в преддверии саммита между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом 15 августа, номера были забронированы в течение нескольких часов после объявления места встречи, сообщила РИА Новости сотрудник отеля Crown Plaza Моника.
"Мы никогда такого не видели. Номера в отеле были забронированы в течение нескольких часов после объявления саммита. У нас больше нет места. И так происходит по всему городу. Это совершенно необычно", - сказала она.
Платформа бронирования отелей Booking показывает только четыре доступных места по всему городу на ночь с 14 на 15 августа из 56 отелей.
Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости сообщил, что российские журналисты, приехавшие в город Анкоридж на Аляске освещать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, разместились в Alaska Airlines Center - многофункциональной арене. Для журналистов подготовили холл со спальными местами, которые представляют собой огороженные ширмами спальные места на двух человек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что подготовка саммита в Анкоридже "прошла в весьма и весьма сжатые сроки", тем не менее, она была выполнена, все необходимые параметры соблюдены.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Встречи первых: итоги контактов Путина и Трампа в Хельсинки и Осаке
Вчера, 09:06
 
В миреРоссияАляскаСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала