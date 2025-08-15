https://ria.ru/20250815/alyaska-2035656883.html

Эксперт ожидает новостей с Аляски о формировании новой мировой реальности

Эксперт ожидает новостей с Аляски о формировании новой мировой реальности - РИА Новости, 15.08.2025

Эксперт ожидает новостей с Аляски о формировании новой мировой реальности

Учитывая состав делегаций США и России на переговорах, которые пройдут на Аляске, можно предположить, что "на столах" президента США Дональда Трампа и... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T19:20:00+03:00

2025-08-15T19:20:00+03:00

2025-08-15T23:55:00+03:00

сша

аляска

россия

дональд трамп

владимир путин

стив уиткофф

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034936942_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa10cb5af3cd458f828ae02c0f9ac021.jpg

БАКУ, 15 авг – РИА Новости. Учитывая состав делегаций США и России на переговорах, которые пройдут на Аляске, можно предположить, что "на столах" президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина будут находиться сенсационные предложения по балансу интересов при формировании новой мировой реальности, поделился мнением с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков. Встреча Путина и Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. "Учитывая персональный состав делегаций США и России на переговорах в Аляске, можно предположить, что на столах двух лидеров будут иметь место предложения по балансу интересов при формировании новой мировой реальности, выстраиванию коммуникаций и экономических процессов. Этой ночью стоит ожидать сенсационные новости из Аляски. Ведь даже глава Минобороны России Андрей Белоусов — профессиональный и опытнейший экономист. Что уж говорить о таких инвестиционных "акулах", как Скот Бессент, Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Да и Антон Силуанов в Анкоридже, очевидно, не для обсуждения вопросов обмена пленными — этим грамотно занимается Владимир Мединский в Стамбуле", - сказал эксперт. По его словам, при этом может произойти перезагрузка диалога не только между Москвой и Вашингтоном, а значительно шире — между ключевыми мировыми игроками. "Стоит обратить внимание, что после встречи со спецпосланником (президента США - ред.) Стивом Уиткоффом в Москве и перед встречей с президентом Дональдом Трампом в Анкоридже президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем (КНР - ред.) Си Цзиньпином и премьером (Индии - ред.) Нарендрой Моди. Что можно объяснить выработкой общей позиции как БРИКС, так и в целом Глобального Юга, лидерами которого являются руководители России, Китая и Индии. Здесь показателен пример другой стороны. Присвоивший себе право говорить от имени всего так называемого коллективного Запада Трамп перед встречей с Путиным крайне неохотно согласился на проведение "селектора" с европейскими партнерами США и украинским недоразумением", - считает собеседник агентства. Арьков добавил, что глава Белого дома выслушал "хотелки" участников онлайн-встречи, а затем совершенно в духе "мы посовещались и я решил" четко дал понять: поступать он будет по своему разумению, руководствуясь преимущественно интересами правящих элит США.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/samolet-2035570386.html

https://ria.ru/20250815/tramp-2035579420.html

сша

аляска

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, аляска, россия, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, брикс