Эксперт ожидает новостей с Аляски о формировании новой мировой реальности
Аналитик Арьков: ночью стоит ожидать сенсационные новости из Аляски
© Фото : U.S. Air Force / Angela EarleВоенная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, США
БАКУ, 15 авг – РИА Новости. Учитывая состав делегаций США и России на переговорах, которые пройдут на Аляске, можно предположить, что "на столах" президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина будут находиться сенсационные предложения по балансу интересов при формировании новой мировой реальности, поделился мнением с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
"Учитывая персональный состав делегаций США и России на переговорах в Аляске, можно предположить, что на столах двух лидеров будут иметь место предложения по балансу интересов при формировании новой мировой реальности, выстраиванию коммуникаций и экономических процессов. Этой ночью стоит ожидать сенсационные новости из Аляски. Ведь даже глава Минобороны России Андрей Белоусов — профессиональный и опытнейший экономист. Что уж говорить о таких инвестиционных "акулах", как Скот Бессент, Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Да и Антон Силуанов в Анкоридже, очевидно, не для обсуждения вопросов обмена пленными — этим грамотно занимается Владимир Мединский в Стамбуле", - сказал эксперт.
По его словам, при этом может произойти перезагрузка диалога не только между Москвой и Вашингтоном, а значительно шире — между ключевыми мировыми игроками.
"Стоит обратить внимание, что после встречи со спецпосланником (президента США - ред.) Стивом Уиткоффом в Москве и перед встречей с президентом Дональдом Трампом в Анкоридже президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем (КНР - ред.) Си Цзиньпином и премьером (Индии - ред.) Нарендрой Моди. Что можно объяснить выработкой общей позиции как БРИКС, так и в целом Глобального Юга, лидерами которого являются руководители России, Китая и Индии. Здесь показателен пример другой стороны. Присвоивший себе право говорить от имени всего так называемого коллективного Запада Трамп перед встречей с Путиным крайне неохотно согласился на проведение "селектора" с европейскими партнерами США и украинским недоразумением", - считает собеседник агентства.
Арьков добавил, что глава Белого дома выслушал "хотелки" участников онлайн-встречи, а затем совершенно в духе "мы посовещались и я решил" четко дал понять: поступать он будет по своему разумению, руководствуясь преимущественно интересами правящих элит США.