Эксперт оценил объем замороженных российских бизнес-активов за рубежом - РИА Новости, 15.08.2025
05:16 15.08.2025 (обновлено: 09:46 15.08.2025)
Эксперт оценил объем замороженных российских бизнес-активов за рубежом
2025-08-15T05:16:00+03:00
2025-08-15T09:46:00+03:00
германия
франция
австрия
в мире
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Величина замороженных российских бизнес-активов за рубежом на сегодняшний день ориентировочно составляет 60-80 миллиардов долларов - в основном, это деньги представителей банковского бизнеса, топливно-энергетического комплекса, металлургии и химической промышленности, оценил для РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Ориентировочно величина замороженных российских бизнес-активов за пределами нашей страны может быть оценена в 60-80 миллиардов долларов. Подобный разброс объясняется тем, что к ним можно отнести и деньги на счетах в заграничных банках, и драгоценные металлы в их сейфах, и ценные бумаги, и предприятия", - приводит данные эксперт. В основном их "покрывали льдом и инеем" Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Люксембург, Швейцария и Великобритания. "И не удивительно: многие бизнесмены не только хранили там свои средства, но и покупали недвижимость, да и просто постоянно жили", - поясняет Хазанов. Среди основных отраслей отечественной экономики, которые столкнулись с заморозкой, - банковский бизнес, топливно-энергетический комплекс, металлургия, химия.
Новости
германия, франция, австрия, в мире
Германия, Франция, Австрия, В мире
© РИА Новости / Антон ДенисовДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Величина замороженных российских бизнес-активов за рубежом на сегодняшний день ориентировочно составляет 60-80 миллиардов долларов - в основном, это деньги представителей банковского бизнеса, топливно-энергетического комплекса, металлургии и химической промышленности, оценил для РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Ориентировочно величина замороженных российских бизнес-активов за пределами нашей страны может быть оценена в 60-80 миллиардов долларов. Подобный разброс объясняется тем, что к ним можно отнести и деньги на счетах в заграничных банках, и драгоценные металлы в их сейфах, и ценные бумаги, и предприятия", - приводит данные эксперт.
В основном их "покрывали льдом и инеем" Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Люксембург, Швейцария и Великобритания. "И не удивительно: многие бизнесмены не только хранили там свои средства, но и покупали недвижимость, да и просто постоянно жили", - поясняет Хазанов.
Среди основных отраслей отечественной экономики, которые столкнулись с заморозкой, - банковский бизнес, топливно-энергетический комплекс, металлургия, химия.
ГерманияФранцияАвстрияВ мире
 
 
