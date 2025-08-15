Рейтинг@Mail.ru
Экс-директора парка "Патриот" взяли под стражу в зале суда
15:50 15.08.2025 (обновлено: 17:48 15.08.2025)
Экс-директора парка "Патриот" взяли под стражу в зале суда
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова после приговора по делу о хищении взяли под стражу в зале суда, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил Ахмедова к 5 годам колонии. Сразу после приговора конвойная служба взяла Ахмедова под стражу, его заключили в наручники. До этого он находился под домашним арестом.
Вячеслав Ахмедов перед оглашением приговора в Одинцовском городском суде
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова после приговора по делу о хищении взяли под стражу в зале суда, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил Ахмедова к 5 годам колонии.
Сразу после приговора конвойная служба взяла Ахмедова под стражу, его заключили в наручники.
До этого он находился под домашним арестом.
Экс-директор "Патриота" заявил, что всю выгоду от хищения получил Попов
24 июля, 13:17
 
