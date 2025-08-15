https://ria.ru/20250815/akhmedov-2035596363.html

Экс-директора парка "Патриот" взяли под стражу в зале суда

2025-08-15T15:50:00+03:00

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова после приговора по делу о хищении взяли под стражу в зале суда, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил Ахмедова к 5 годам колонии. Сразу после приговора конвойная служба взяла Ахмедова под стражу, его заключили в наручники. До этого он находился под домашним арестом.

Ольга Фомченкова

