Экс-директора парка "Патриот" взяли под стражу в зале суда
Экс-директора парка "Патриот" взяли под стражу в зале суда - РИА Новости, 15.08.2025
Экс-директора парка "Патриот" взяли под стражу в зале суда
Экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова после приговора по делу о хищении взяли под стражу в зале суда, передает корреспондент РИА Новости.
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова после приговора по делу о хищении взяли под стражу в зале суда, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил Ахмедова к 5 годам колонии. Сразу после приговора конвойная служба взяла Ахмедова под стражу, его заключили в наручники. До этого он находился под домашним арестом.
