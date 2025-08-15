Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе рассказали о роботизации процессов в аэропортах
15.08.2025
В Минтрансе рассказали о роботизации процессов в аэропортах
В Минтрансе рассказали о роботизации процессов в аэропортах - РИА Новости, 15.08.2025
В Минтрансе рассказали о роботизации процессов в аэропортах
Роботизация наземных процессов ведется в российских аэропортах, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025". РИА Новости, 15.08.2025
технологии
андрей никитин (политик)
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Роботизация наземных процессов ведется в российских аэропортах, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025". "В аэропортах ведется роботизация наземных процессов: беспилотные тягачи перемещают багаж, а внутри терминалов к работе приступают автоматические сервис-роботы", - сказал Никитин. Он отметил, что применение таких роботов сокращает время обслуживания пассажиров и самолетов.
2025
технологии, андрей никитин (политик)
Технологии, Андрей Никитин (политик)
В Минтрансе рассказали о роботизации процессов в аэропортах

Глава Минтранса Никитин: в аэропортах ведется роботизация наземных процессов

Министр транспорта РФ Андрей Никитин. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Роботизация наземных процессов ведется в российских аэропортах, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025".
"В аэропортах ведется роботизация наземных процессов: беспилотные тягачи перемещают багаж, а внутри терминалов к работе приступают автоматические сервис-роботы", - сказал Никитин.
Он отметил, что применение таких роботов сокращает время обслуживания пассажиров и самолетов.
ТехнологииАндрей Никитин (политик)
 
 
