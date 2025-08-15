https://ria.ru/20250815/aeroporty-2035420844.html
В Минтрансе рассказали о роботизации процессов в аэропортах
В Минтрансе рассказали о роботизации процессов в аэропортах
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Роботизация наземных процессов ведется в российских аэропортах, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025". "В аэропортах ведется роботизация наземных процессов: беспилотные тягачи перемещают багаж, а внутри терминалов к работе приступают автоматические сервис-роботы", - сказал Никитин. Он отметил, что применение таких роботов сокращает время обслуживания пассажиров и самолетов.
