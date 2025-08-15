Архиепископ Аджапахян отверг обвинения СК Армении
Аджапахян заявил, что не совершал никакого преступления против страны и общества
ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Архиепископ Микаэл Аджапахян, которого следственный комитет Армении обвиняет в призывах к свержению власти, заявил, что не совершал никакого преступления.
"Я не совершал никакого преступления против страны и общества", - заявил архиепископ во время первого заседания по его делу.
По его словам, он, в частности, был противником советской власти, критиковал все прежние армянские власти, но ни СССР, ни бывшие власти Армении его в тюрьму не сажали.
"Меня в тюрьму посадила эта клоунская, так называемая демократическая власть. Это останется клеймом и позором этой власти", - сказал архиепископ.
По его словам, он чувствует себя в заключении свободным. "Но мне обидно за державу, стыдно за страну", - добавил он.
В пятницу в Ереване стартовало первое заседание суда по делу архиепископа Аджапахяна. В начале заседания адвокат Ерем Саркисян попросил в первоочередном порядке рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения. Ранее Армянская апостольская церковь осудила принятое 30 июля решение апелляционного суда Армении, оставившего под арестом архиепископа Микаэла Аджапахяна, и призвала суд и прокуратуру незамедлительно освободить священника.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
