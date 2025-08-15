Рейтинг@Mail.ru
Архиепископ Аджапахян отверг обвинения СК Армении - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:36 15.08.2025 (обновлено: 16:40 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/adzhapahjan-2035568342.html
Архиепископ Аджапахян отверг обвинения СК Армении
Архиепископ Аджапахян отверг обвинения СК Армении - РИА Новости, 15.08.2025
Архиепископ Аджапахян отверг обвинения СК Армении
Архиепископ Микаэл Аджапахян, которого следственный комитет Армении обвиняет в призывах к свержению власти, заявил, что не совершал никакого преступления. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T16:36:00+03:00
2025-08-15T16:40:00+03:00
религия
армения
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2025989050_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_9120db824236fa66b5f2c0d9cb7c53f3.jpg
ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Архиепископ Микаэл Аджапахян, которого следственный комитет Армении обвиняет в призывах к свержению власти, заявил, что не совершал никакого преступления. "Я не совершал никакого преступления против страны и общества", - заявил архиепископ во время первого заседания по его делу. По его словам, он, в частности, был противником советской власти, критиковал все прежние армянские власти, но ни СССР, ни бывшие власти Армении его в тюрьму не сажали. "Меня в тюрьму посадила эта клоунская, так называемая демократическая власть. Это останется клеймом и позором этой власти", - сказал архиепископ. По его словам, он чувствует себя в заключении свободным. "Но мне обидно за державу, стыдно за страну", - добавил он. В пятницу в Ереване стартовало первое заседание суда по делу архиепископа Аджапахяна. В начале заседания адвокат Ерем Саркисян попросил в первоочередном порядке рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения. Ранее Армянская апостольская церковь осудила принятое 30 июля решение апелляционного суда Армении, оставившего под арестом архиепископа Микаэла Аджапахяна, и призвала суд и прокуратуру незамедлительно освободить священника. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250801/tserkov-2032877900.html
https://ria.ru/20250707/adzhapakhyan-2027621472.html
https://ria.ru/20250815/armeniya-2035541248.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2025989050_279:0:1231:714_1920x0_80_0_0_ffccf167a2cf5f758490cc4fbb6282d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
Религия, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Архиепископ Аджапахян отверг обвинения СК Армении

Аджапахян заявил, что не совершал никакого преступления против страны и общества

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАрхиепископ Микаэл Аджапанян
Архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Архиепископ Микаэл Аджапахян, которого следственный комитет Армении обвиняет в призывах к свержению власти, заявил, что не совершал никакого преступления.
"Я не совершал никакого преступления против страны и общества", - заявил архиепископ во время первого заседания по его делу.
Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Армянская апостольская церковь осудила арест архиепископа Аджапахяна
1 августа, 16:53
По его словам, он, в частности, был противником советской власти, критиковал все прежние армянские власти, но ни СССР, ни бывшие власти Армении его в тюрьму не сажали.
"Меня в тюрьму посадила эта клоунская, так называемая демократическая власть. Это останется клеймом и позором этой власти", - сказал архиепископ.
По его словам, он чувствует себя в заключении свободным. "Но мне обидно за державу, стыдно за страну", - добавил он.
В пятницу в Ереване стартовало первое заседание суда по делу архиепископа Аджапахяна. В начале заседания адвокат Ерем Саркисян попросил в первоочередном порядке рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения. Ранее Армянская апостольская церковь осудила принятое 30 июля решение апелляционного суда Армении, оставившего под арестом архиепископа Микаэла Аджапахяна, и призвала суд и прокуратуру незамедлительно освободить священника.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Защита епископа Аджапахяна обвинила Пашиняна во вмешательстве в следствие
7 июля, 11:29
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Архиепископ Микаэл Аджапахян в зале суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Следователь не разрешил встречу католикоса с арестованным архиепископом
Вчера, 15:26
 
РелигияАрменияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала