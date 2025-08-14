Рейтинг@Mail.ru
Журналистка, осужденная за вымогательство, просит смягчения наказания
06:54 14.08.2025
Журналистка, осужденная за вымогательство, просит смягчения наказания
Журналистка, осужденная за вымогательство, просит смягчения наказания - РИА Новости, 14.08.2025
Журналистка, осужденная за вымогательство, просит смягчения наказания
Журналистка Александра Баязитова, получившая пятилетний срок за вымогательство, просит суд заменить неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания, РИА Новости, 14.08.2025
владимирская область
москва
александра баязитова
РЯЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Журналистка Александра Баязитова, получившая пятилетний срок за вымогательство, просит суд заменить неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания, следует из материалов районного суда во Владимирской области. "Предмет представления, ходатайства, жалобы… о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принуд. работ (принудительных работ – ред.))… Лицо, в отношении которого поступил материал… Баязитова Александра Владимировна", - указано в карточке дела. Согласно данным суда, материалы переданы судье в конце июня, следующее заседание назначено на 9 сентября. В начале апреля суд во Владимирской области отказал Баязитовой в УДО. Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему. Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
владимирская область
москва
Журналистка, осужденная за вымогательство, просит смягчения наказания

Журналистка Баязитова просит суд заменить ей неотбытый срок более мягким

Журналистка Александра Баязитова перед заседанием Кузьминского суда города Москвы
Журналистка Александра Баязитова перед заседанием Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Журналистка Александра Баязитова перед заседанием Кузьминского суда города Москвы. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Журналистка Александра Баязитова, получившая пятилетний срок за вымогательство, просит суд заменить неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания, следует из материалов районного суда во Владимирской области.
"Предмет представления, ходатайства, жалобы… о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принуд. работ (принудительных работ – ред.))… Лицо, в отношении которого поступил материал… Баязитова Александра Владимировна", - указано в карточке дела.
Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Суд проверит законность ограничения права Баязитовой на звонки
31 мая, 03:53
Согласно данным суда, материалы переданы судье в конце июня, следующее заседание назначено на 9 сентября.
В начале апреля суд во Владимирской области отказал Баязитовой в УДО.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
Лик Майкл Трэвис в суде - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Осужденный американский музыкант отбывает наказание во Владимирской области
20 июля, 15:37
 
Владимирская областьМоскваАлександра БаязитоваTelegramGoogleЯндекс
 
 
