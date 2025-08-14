Рейтинг@Mail.ru
На Аляске выразили надежду на потепление отношений между Россией и США - РИА Новости, 14.08.2025
09:30 14.08.2025
На Аляске выразили надежду на потепление отношений между Россией и США
На Аляске выразили надежду на потепление отношений между Россией и США
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Договор о совместной разработке арктических ресурсов может стать поводом для "потепления" отношений между Россией и США, рассказал РИА Новости житель столицы Аляски, города Джуно, Илья Степанов. Мужчина живёт на Аляске больше 25 лет. "("Потепление" отношений РФ и США - ред.) возможно, но, как (президент США Дональд - ред.) Трамп говорит, "не точно". Однако, если будет договор о совместной разработке арктических ресурсов, то - да. Думаем, что эта встреча приветственная, для оценки оппонентов. А также, начало переговоров об Арктике", - высказал мнение собеседник агентства. Он считает, что на выбор места встречи президентов РФ и США повлияли два фактора. "Для переговоров об Арктике (выбрано место - ред.) ближе к Арктике. Плюс, безопасность лучше: населения меньше, чем в других штатах", - сказал Степанов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков 9 августа сообщил, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы РФ и США, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ) заявлял РИА Новости, что предстоящие переговоры на Аляске могут выйти за рамки украинской повестки и затронуть более глобальные вопросы экономического сотрудничества России и США в Арктике. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Договор о совместной разработке арктических ресурсов может стать поводом для "потепления" отношений между Россией и США, рассказал РИА Новости житель столицы Аляски, города Джуно, Илья Степанов.
Мужчина живёт на Аляске больше 25 лет.
Осталось уговорить Трампа: Европа готова на все для срыва встречи на Аляске
Вчера, 08:00
"("Потепление" отношений РФ и США - ред.) возможно, но, как (президент США Дональд - ред.) Трамп говорит, "не точно". Однако, если будет договор о совместной разработке арктических ресурсов, то - да. Думаем, что эта встреча приветственная, для оценки оппонентов. А также, начало переговоров об Арктике", - высказал мнение собеседник агентства.
Он считает, что на выбор места встречи президентов РФ и США повлияли два фактора.
"Для переговоров об Арктике (выбрано место - ред.) ближе к Арктике. Плюс, безопасность лучше: населения меньше, чем в других штатах", - сказал Степанов.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков 9 августа сообщил, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы РФ и США, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ) заявлял РИА Новости, что предстоящие переговоры на Аляске могут выйти за рамки украинской повестки и затронуть более глобальные вопросы экономического сотрудничества России и США в Арктике.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
"Будет наблюдать". Планы Трампа по саммиту на Аляске поразили журналиста
13 августа, 16:18
 
