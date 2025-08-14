https://ria.ru/20250814/zhitel-2035172669.html

На Аляске выразили надежду на потепление отношений между Россией и США

На Аляске выразили надежду на потепление отношений между Россией и США - РИА Новости, 14.08.2025

На Аляске выразили надежду на потепление отношений между Россией и США

Договор о совместной разработке арктических ресурсов может стать поводом для "потепления" отношений между Россией и США, рассказал РИА Новости житель столицы... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T09:30:00+03:00

2025-08-14T09:30:00+03:00

2025-08-14T09:30:00+03:00

в мире

сша

россия

аляска

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Договор о совместной разработке арктических ресурсов может стать поводом для "потепления" отношений между Россией и США, рассказал РИА Новости житель столицы Аляски, города Джуно, Илья Степанов. Мужчина живёт на Аляске больше 25 лет. "("Потепление" отношений РФ и США - ред.) возможно, но, как (президент США Дональд - ред.) Трамп говорит, "не точно". Однако, если будет договор о совместной разработке арктических ресурсов, то - да. Думаем, что эта встреча приветственная, для оценки оппонентов. А также, начало переговоров об Арктике", - высказал мнение собеседник агентства. Он считает, что на выбор места встречи президентов РФ и США повлияли два фактора. "Для переговоров об Арктике (выбрано место - ред.) ближе к Арктике. Плюс, безопасность лучше: населения меньше, чем в других штатах", - сказал Степанов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков 9 августа сообщил, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы РФ и США, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ) заявлял РИА Новости, что предстоящие переговоры на Аляске могут выйти за рамки украинской повестки и затронуть более глобальные вопросы экономического сотрудничества России и США в Арктике. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

https://ria.ru/20250814/alyaska-2035127518.html

https://ria.ru/20250813/tramp-2035046626.html

сша

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, аляска, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, госдума рф, кпрф, встреча путина и трампа на аляске