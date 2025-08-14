Рейтинг@Mail.ru
02:17 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/zhile-2035139600.html
Юрист раскрыла, как обманывают покупателей вторичного жилья
Юрист раскрыла, как обманывают покупателей вторичного жилья
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. При покупке жилья на вторичном рынке есть риск нарваться на мошенников, предупредила в разговоре с агентством "Прайм" юрист, член Российской Гильдии риелторов Алла Георгиева.По ее словам, можно столкнуться с продажей квартиры по поддельной или отозванной доверенности, предложением снизить стоимость жилья ради ухода от налогов и проблемными квартирами с частой сменой собственников."Бывают ситуации, когда человек сначала действительно имел намерения оформить на соседа, родственника, еще кого-нибудь доверенность для продажи квартиры, а потом передумал продавать и отозвал ее. А недобросовестное доверенное лицо может воспользоваться этой доверенностью и таким образом присвоить чужие деньги", — указала Георгиева.При покупке квартиры эксперт посоветовала задействовать профессиональных риелторов, проверять объект и собственника, а также внимательно изучать предоставленные продавцом документы, в том числе доверенность.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомната в многоэтажном жилом доме
Комната в многоэтажном жилом доме - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Комната в многоэтажном жилом доме. Архивное фото
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Юрист раскрыл, как мошенники теперь называют “безопасный счет”
29 мая, 03:15
 
