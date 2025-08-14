Рейтинг@Mail.ru
Жалобу на приговор Тимуру Иванову рассмотрят 25 августа - РИА Новости, 14.08.2025
05:29 14.08.2025
Жалобу на приговор Тимуру Иванову рассмотрят 25 августа
Жалобу на приговор Тимуру Иванову рассмотрят 25 августа
Первый апелляционный суд общей юрисдикции 25 августа рассмотрит жалобу на приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, осужденному на 13 лет за растрату
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 25 августа рассмотрит жалобу на приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, осужденному на 13 лет за растрату и хищения при покупке паромов для Керченской переправы, сообщается в картотеке инстанции. "Судебное заседание назначено на 25 августа в 14:00", - сказано в картотеке. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "заслуженный строитель России". Дело слушалось в закрытом режиме. Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице "Агентства по страхованию вкладов" был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью. Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
Жалобу на приговор Тимуру Иванову рассмотрят 25 августа

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 25 августа рассмотрит жалобу на приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, осужденному на 13 лет за растрату и хищения при покупке паромов для Керченской переправы, сообщается в картотеке инстанции.
"Судебное заседание назначено на 25 августа в 14:00", - сказано в картотеке.
Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "заслуженный строитель России". Дело слушалось в закрытом режиме.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице "Агентства по страхованию вкладов" был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей.
Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью.
Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
