Жалобу на приговор Тимуру Иванову рассмотрят 25 августа

Апелляционный суд 25 августа рассмотрит жалобу на приговор Тимуру Иванову
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 25 августа рассмотрит жалобу на приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, осужденному на 13 лет за растрату и хищения при покупке паромов для Керченской переправы, сообщается в картотеке инстанции.
"Судебное заседание назначено на 25 августа в 14:00", - сказано в картотеке.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице "Агентства по страхованию вкладов" был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей.
Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью.
Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.