https://ria.ru/20250814/zhaloba-2035153720.html

Жалобу на приговор Тимуру Иванову рассмотрят 25 августа

Жалобу на приговор Тимуру Иванову рассмотрят 25 августа - РИА Новости, 14.08.2025

Жалобу на приговор Тимуру Иванову рассмотрят 25 августа

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 25 августа рассмотрит жалобу на приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, осужденному на 13 лет за растрату РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T05:29:00+03:00

2025-08-14T05:29:00+03:00

2025-08-14T05:29:00+03:00

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

московский городской суд

оборонстрой

следственный комитет россии (ск рф)

дело замминистра обороны тимура иванова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006924777_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_9727de6deba4ff4c056cb18749a40623.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 25 августа рассмотрит жалобу на приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, осужденному на 13 лет за растрату и хищения при покупке паромов для Керченской переправы, сообщается в картотеке инстанции. "Судебное заседание назначено на 25 августа в 14:00", - сказано в картотеке. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "заслуженный строитель России". Дело слушалось в закрытом режиме. Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице "Агентства по страхованию вкладов" был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью. Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.

https://ria.ru/20250803/dolg-2033053130.html

https://ria.ru/20250724/ivanov-2031028205.html

https://ria.ru/20250716/rassledovanie-2029363713.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, оборонстрой, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова