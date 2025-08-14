В Раде раскрыли, что случится с Зеленским после встречи Путина и Трампа
Дубинский: Зеленский потеряет авторитет после встречи Путина и Трампа
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Владимир Зеленский окончательно потеряет свое влияние, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"В пятницу, вне зависимости от результатов российско-американского саммита, для Украины и Зеленского наступит новая реальность. Путин, пожимающий руку Трампу, превратит Зеленского в малозначительную фигуру, а Украине даст шанс на мир", — написал он.
Политик отметил, что украинцам следует воспользоваться предоставленной возможностью для заключения мира ради выживания страны и будущих поколений.
Саммит на Аляске
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков:
- встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в пятницу в 11:30 по местному времени (22:30 мск);
- программа саммита согласована, он состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске;
- политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, переговоры продолжатся за рабочим завтраком;
- перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов;
- длительность саммита зависит от того, как пойдет дискуссия, по ее итогам запланирована совместная пресс-конференция;
- центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона;
- лидеры также обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки;
- в переговорах примут участие по пять членов делегаций, саммит будет носить деловой характер;
- Ушаков назвал символичным факт проведения встречи в год 80-летия Победы неподалеку от места захоронения советских летчиков, которые погибли при перегоне самолетов из США в СССР в рамках ленд-лиза.