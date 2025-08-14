https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035359099.html

В Раде раскрыли, что случится с Зеленским после встречи Путина и Трампа

В Раде раскрыли, что случится с Зеленским после встречи Путина и Трампа

В Раде раскрыли, что случится с Зеленским после встречи Путина и Трампа

После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Владимир Зеленский окончательно потеряет свое влияние, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Владимир Зеленский окончательно потеряет свое влияние, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."В пятницу, вне зависимости от результатов российско-американского саммита, для Украины и Зеленского наступит новая реальность. Путин, пожимающий руку Трампу, превратит Зеленского в малозначительную фигуру, а Украине даст шанс на мир", — написал он.Политик отметил, что украинцам следует воспользоваться предоставленной возможностью для заключения мира ради выживания страны и будущих поколений.Саммит на АляскеКак рассказал помощник президента Юрий Ушаков:

