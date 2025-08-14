Рейтинг@Mail.ru
В Раде раскрыли, что случится с Зеленским после встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
18:15 14.08.2025 (обновлено: 19:13 14.08.2025)
В Раде раскрыли, что случится с Зеленским после встречи Путина и Трампа
После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Владимир Зеленский окончательно потеряет свое влияние, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Владимир Зеленский окончательно потеряет свое влияние, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."В пятницу, вне зависимости от результатов российско-американского саммита, для Украины и Зеленского наступит новая реальность. Путин, пожимающий руку Трампу, превратит Зеленского в малозначительную фигуру, а Украине даст шанс на мир", — написал он.Политик отметил, что украинцам следует воспользоваться предоставленной возможностью для заключения мира ради выживания страны и будущих поколений.Саммит на АляскеКак рассказал помощник президента Юрий Ушаков:
в мире, украина, аляска, москва, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, Аляска, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Владимир Зеленский окончательно потеряет свое влияние, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"В пятницу, вне зависимости от результатов российско-американского саммита, для Украины и Зеленского наступит новая реальность. Путин, пожимающий руку Трампу, превратит Зеленского в малозначительную фигуру, а Украине даст шанс на мир", — написал он.
"Ты уступишь": во Франции пришли в ярость после слов Зеленского о Путине
Вчера, 15:46
Политик отметил, что украинцам следует воспользоваться предоставленной возможностью для заключения мира ради выживания страны и будущих поколений.

Саммит на Аляске

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков:
  • встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в пятницу в 11:30 по местному времени (22:30 мск);
  • программа саммита согласована, он состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске;
  • политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, переговоры продолжатся за рабочим завтраком;
  • перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов;
  • длительность саммита зависит от того, как пойдет дискуссия, по ее итогам запланирована совместная пресс-конференция;
  • центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона;
  • лидеры также обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки;
  • в переговорах примут участие по пять членов делегаций, саммит будет носить деловой характер;
  • Ушаков назвал символичным факт проведения встречи в год 80-летия Победы неподалеку от места захоронения советских летчиков, которые погибли при перегоне самолетов из США в СССР в рамках ленд-лиза.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
"Позвоните Путину": в США послали сигнал Европе перед встречей на Аляске
Вчера, 17:11
 
В миреУкраинаАляскаМоскваВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
