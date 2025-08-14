https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035179981.html

СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа

СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025

СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа

Владимир Зеленский в панике проводил переговоры с западными лидерами в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T10:06:00+03:00

2025-08-14T10:06:00+03:00

2025-08-14T19:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

дональд трамп

россия

украина

владимир зеленский

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028564676_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_a6fd00c2460b1269411b58abf3c236f9.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский в панике проводил переговоры с западными лидерами в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times."Последовала неделя лихорадочной дипломатии, в ходе которой Украина изо всех сил пыталась избежать отстранения от участия в переговорах", — говорится в публикации.Отмечается, что глава киевского режима поговорил с почти 30 мировыми лидерами, а его советники провели личные и онлайн-встречи с высокопоставленными европейскими и американскими чиновниками.Москва и Вашингтон в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250814/tramp-2035220807.html

https://ria.ru/20250814/ukraina-2035210212.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, дональд трамп, россия, украина, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске