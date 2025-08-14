Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 14.08.2025 (обновлено: 19:47 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035179981.html
СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа
СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Владимир Зеленский в панике проводил переговоры с западными лидерами в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T10:06:00+03:00
2025-08-14T19:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
дональд трамп
россия
украина
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028564676_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_a6fd00c2460b1269411b58abf3c236f9.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский в панике проводил переговоры с западными лидерами в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times."Последовала неделя лихорадочной дипломатии, в ходе которой Украина изо всех сил пыталась избежать отстранения от участия в переговорах", — говорится в публикации.Отмечается, что глава киевского режима поговорил с почти 30 мировыми лидерами, а его советники провели личные и онлайн-встречи с высокопоставленными европейскими и американскими чиновниками.Москва и Вашингтон в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250814/tramp-2035220807.html
https://ria.ru/20250814/ukraina-2035210212.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028564676_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0d365e283845dbbd4d507ff757a62f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, дональд трамп, россия, украина, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске
СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа

NYT: Зеленский провел неделю лихорадочной дипломатии перед саммитом на Аляске

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский в панике проводил переговоры с западными лидерами в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.
"Последовала неделя лихорадочной дипломатии, в ходе которой Украина изо всех сил пыталась избежать отстранения от участия в переговорах", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
СМИ узнали, что Трамп мог пообещать Зеленскому перед встречей с Путиным
Вчера, 12:22
Отмечается, что глава киевского режима поговорил с почти 30 мировыми лидерами, а его советники провели личные и онлайн-встречи с высокопоставленными европейскими и американскими чиновниками.
Москва и Вашингтон в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.
По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В США обратились к Европе со срочным призывом по Украине
Вчера, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДональд ТрампРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала