https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035179981.html
СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа
СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Владимир Зеленский в панике проводил переговоры с западными лидерами в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T10:06:00+03:00
2025-08-14T10:06:00+03:00
2025-08-14T19:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
дональд трамп
россия
украина
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028564676_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_a6fd00c2460b1269411b58abf3c236f9.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский в панике проводил переговоры с западными лидерами в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times."Последовала неделя лихорадочной дипломатии, в ходе которой Украина изо всех сил пыталась избежать отстранения от участия в переговорах", — говорится в публикации.Отмечается, что глава киевского режима поговорил с почти 30 мировыми лидерами, а его советники провели личные и онлайн-встречи с высокопоставленными европейскими и американскими чиновниками.Москва и Вашингтон в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250814/tramp-2035220807.html
https://ria.ru/20250814/ukraina-2035210212.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028564676_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0d365e283845dbbd4d507ff757a62f32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, дональд трамп, россия, украина, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске
СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа
NYT: Зеленский провел неделю лихорадочной дипломатии перед саммитом на Аляске