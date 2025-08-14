https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035144825.html

В Киеве забили тревогу после переговоров Зеленского и лидеров ЕС с Трампом

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Онлайн-встреча европейских лидеров и Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом продемонстрировала раскол в позициях Украины и ЕС по вопросу принадлежности территорий, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."После созвона с Трампом Европа и Украина уже говорят разным языком (О территориях. — Прим. Ред.)", — написал он.По словам парламентария, европейские политики аккуратно принимают линию фронта как базу для будущего торга с Россией, прикрывая это словами про некие гарантии безопасности."Зеленский же продолжает жестко настаивать на полном возврате территорий и ссылается на конституцию, выставляя требования, которые никто не собирается выполнять", — указал депутат.Дубинский также отметил, что и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, и президент Франции Эммануэль Макрон, участвовавшие в онлайн-встрече, проигнорировали попытки Зеленского поднять вопрос об участии Украины в переговорах Трампа и президента России Владимира Путина.Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

