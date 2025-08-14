Зеленский обещал "начать охоту" на НАБУ, пишет FT

Рейтинг@Mail.ru
Владимир Зеленский обещал "начать охоту" на НАБУ из-за расследования в отношении экс-вице-премьера Алексея Чернышова, пишет Financial Times.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский обещал "начать охоту" на НАБУ из-за расследования в отношении экс-вице-премьера Алексея Чернышова, пишет Financial Times.По словам чиновников, на которых ссылается газета, он планировал защитить находившегося в тот момент за границей Чернышова от судебного преследования, даже предоставил ему охрану от границы до Киева. Как утверждают другие источники, Зеленский дал понять, что готов пойти дальше."Зеленский пообещал, что начнет охоту на НАБУ", — сказал один из собеседников.По его словам, "слишком много его людей были втянуты" в уголовные расследования, проводимые агентством.Как отметила Financial Times, ситуация, которая последовала после принятия на Украине закона в отношении антикоррупционных ведомств, подорвала репутацию Зеленского и поставила под сомнение его приверженность борьбе с коррупцией.Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения. Бывший руководитель НАБУ Артем Сытник ранее заявил, что Киев начал препятствовать деятельности агентства, как только оно стало неудобным для высокопоставленных чиновников. Колумнист Bloomberg Марк Чемпион связал действия против антикоррупционных ведомств с предъявлением обвинений в злоупотреблении властью Чернышову и информацией о подготовке правоохранителями производства по совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. После того как по всей стране вспыхнули протесты, он заявил, что согласовал противоположную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях документ о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
Зеленский обещал "начать охоту" на НАБУ, пишет FT

FT: Зеленский обещал начать охоту на НАБУ после скандала с Чернышовым

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский обещал "начать охоту" на НАБУ из-за расследования в отношении экс-вице-премьера Алексея Чернышова, пишет Financial Times.
По словам чиновников, на которых ссылается газета, он планировал защитить находившегося в тот момент за границей Чернышова от судебного преследования, даже предоставил ему охрану от границы до Киева. Как утверждают другие источники, Зеленский дал понять, что готов пойти дальше.
"Зеленский пообещал, что начнет охоту на НАБУ", — сказал один из собеседников.
По его словам, "слишком много его людей были втянуты" в уголовные расследования, проводимые агентством.
Как отметила Financial Times, ситуация, которая последовала после принятия на Украине закона в отношении антикоррупционных ведомств, подорвала репутацию Зеленского и поставила под сомнение его приверженность борьбе с коррупцией.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения.
Бывший руководитель НАБУ Артем Сытник ранее заявил, что Киев начал препятствовать деятельности агентства, как только оно стало неудобным для высокопоставленных чиновников. Колумнист Bloomberg Марк Чемпион связал действия против антикоррупционных ведомств с предъявлением обвинений в злоупотреблении властью Чернышову и информацией о подготовке правоохранителями производства по совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. После того как по всей стране вспыхнули протесты, он заявил, что согласовал противоположную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях документ о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
