Британский премьер встретится с Зеленским, сообщает Sky News - 14.08.2025
08:41 14.08.2025
Британский премьер встретится с Зеленским, сообщает Sky News
в мире
великобритания
лондон
кир стармер
владимир зеленский
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с Владимиром Зеленским в Лондоне в четверг, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит. "Владимир Зеленский встретится с Киром Стармером сегодня на Даунинг-стрит", - говорится в публикации. Как отмечает телеканал, подробности о том, что они будут обсуждать, не приводятся.
великобритания
лондон
в мире, великобритания, лондон, кир стармер, владимир зеленский
В мире, Великобритания, Лондон, Кир Стармер, Владимир Зеленский
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с Владимиром Зеленским в Лондоне в четверг, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.
"Владимир Зеленский встретится с Киром Стармером сегодня на Даунинг-стрит", - говорится в публикации.
Как отмечает телеканал, подробности о том, что они будут обсуждать, не приводятся.
В миреВеликобританияЛондонКир СтармерВладимир Зеленский
 
 
