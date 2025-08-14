https://ria.ru/20250814/zelenskij-2035167103.html

Британский премьер встретится с Зеленским, сообщает Sky News

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с Владимиром Зеленским в Лондоне в четверг, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление...

в мире

великобритания

лондон

кир стармер

владимир зеленский

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с Владимиром Зеленским в Лондоне в четверг, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит. "Владимир Зеленский встретится с Киром Стармером сегодня на Даунинг-стрит", - говорится в публикации. Как отмечает телеканал, подробности о том, что они будут обсуждать, не приводятся.

